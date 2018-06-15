Назначен вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК

Астана. 15 июня. Kazakhstan Today - Постановлением правительства Ержанов Аманияз Касымович назначен на должность вице-министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК, передает Kazakhstan Today.

Аманияз Ержанов родился в 1960 году в Западно-Казахстанской области. В 1982 году окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт, в 1987 году - Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, в 2001 году - Казахскую государственную академию управления. Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1982 году главным инженером-гидротехником совхоза Красноярский Тайпакского района Уральской области.

В различные годы работал советником, помощником заместителя премьер-министра РК, директором департамента Государственного таможенного комитета РК, заведующим сектором Государственной комиссии РК по борьбе с коррупцией, начальником таможенного управления по Атырауской области, первым заместителем председателя Агентства таможенного контроля РК.

В 2005-2006 годы - государственный инспектор Отдела госконтроля и организационной работы Администрации президента РК. 2006-2007 годы - заместитель акима Карагандинской области.

В 2007-2012 годы - заместитель председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и новых технологий РК, председатель Комитета промышленности МИНТ РК. С февраля 2012 по август 2017 года - заместитель председателя Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК. С августа 2014 года по март 2017 года занимал должность председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК.

С марта 2017 года - заведующий отделом индустриально-инновационного развития Канцелярии премьер-министра РК.

Просмотров: 2227