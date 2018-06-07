Астана. 7 июня. Kazakhstan Today - Назначен вице-министр образования и науки РК, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства РК Бигари Рустем Айдарбекулы назначен на должность вице-министра образования и науки.

Рустем Бигари родился 20 февраля 1976 году в Кокшетау. В 1999 году окончил Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова по специальности "Информатика и ВТ"; в 2015 году - магистратуру Бостонского Университета (США) по специальности "Информационные системы" со специализацией "Кибербезопасность", стипендиат программы "Болашак". Доктор PhD по направлению "информатика, контроль и управление".

Трудовую деятельность начал в 1999 году.

С 1999 по 2003 год работал в Программе развития ООН в Казахстане. С 2003 года в АО "Национальные информационные технологии". С 2006 по 2009 годы работал в администрации президента на должностях главного эксперта, консультанта, заведующего сектором информатизации.

С августа 2009 года по настоящее время занимал должность заместителя заведующего Отделом информатизации и защиты информационных ресурсов администрации президента РК.

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