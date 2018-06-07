Назначен вице-министр труда и социальной защиты населения РК

Астана. 6 июня. Kazakhstan Today - Нариман Мукушев назначен вице-министром труда и социальной защиты населения РК, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства РК Мукушев Нариман Нурланович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК.

Нариман Мукушев родился в 1984 году в городе Сатпаеве Карагандинской области. В 2007 году окончил университет имени Сулеймана Демиреля, в 2011 году - Международную академию бизнеса. По специальности - инженер-системотехник, мастер делового администрирования.

Трудовую деятельность начал в 2005 году.

В 2005–2014 годы работал специалистом, ведущим специалистом, начальником отдела, заместителем начальника управления, начальником управления, директором департамента инновационных технологий АО "Казкоммерцбанк".

С 2014 по 2017 годы - управляющий директор по инновациям и ИТ АО "Казпочта".

С сентября 2017 года и по настоящее время занимал должность управляющего директора по трансформации бизнеса и ИТ АО "Казпочта".

Просмотров: 5921