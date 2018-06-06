Назначен вице-министр здравоохранения РК

Астана. 6 июня. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Олжас Абишев назначен на должность вице-министра здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

"Олжас Абишев будет курировать вопросы цифровизации и информационной безопасности", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Олжас Абишев родился в 1983 году в городе Кызылорда.

В 2004 году окончил Кызылординский государственный университет, в 2005 году - Университет Аулие Ата, в 2006, 2010 годы - Инженерный колледж, Андонский национальный университет (Южная Корея). По специальности экономист-информатик, юрист-правовед.

Трудовую деятельность начал в 2000 году.

В различные годы работал в АО "Казагромаркетинг", АО "НК "Казакстан Гарыш Сапары", АО "Национальные Информационные Технологии", АО "Национальный медицинский холдинг", АО "Центр медицинских технологий и информационных систем", АО "Центр военно-стратегических исследований", АО "Astana Innovations", в университете "Туран - Астана", а также в коммерческих структурах.

С сентября 2017 года по настоящее время занимал должность генерального директора РГП "Республиканский центр электронного здравоохранения" МЗ РК.

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