Назначен вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК

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НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Постановлением правительства РК Серикалий Мукатаев назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Серикалий Мукатаев родился в 1964 году в Алматинской области.
Он окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт.
Трудовую деятельность начал в 1990 году мастером Саркандской передвижной механической колонны-55, где на различных должностях проработал до 1997 года.
В 1997-2000 годы работал в частной организации.
В 2000-2003 годы - главный специалист отдела культуры акимата Саркандского района.
В 2003 году был главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства аппарата акима Саркандского района.
В 2005-2010 годы - начальник отдела транспорта и автомобильных дорог, общественного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и строительства аппарата акима Саркандского района.
В 2010-2020 годы занимал руководящие должности в Балкаш-Алакольской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам МСХ РК, Алматы.
С марта по апрель 2020 года - заместитель председателя Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК.
С апреля по июль 2020 года - заместитель директора филиала "БАК имени Д. Кунаева" РГП "Казводхоз" КВР МЭГПР РК.
С июля 2020 года по настоящее время являлся директором филиала "БАК имени Д. Кунаева" РГП "Казводхоз" КВР МЭГПР РК.