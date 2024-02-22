21.02.2024, 12:09 31241
Назначен вице-министр экологии и природных ресурсов
Им стал Жомарт Алиев, ранее занимавший должность председателя Комитета экологического регулирования и контроля
Фото: primeminister.kz
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Жомарт Алиев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов, сообщает пресс-служба кабмина.
Жомарт Алиев родился в 1969 году в Акмолинской области. Окончил Казахский политехнический институт имени В.И.Ленина, Кокшетауский университет имени А.Мырзахметова.
В разные годы работал на разных должностях в структуре Министерства охраны окружающей среды РК, а также занимал руководящие должности в Министерстве энергетики РК. До 2022 года работал специалистом по охране окружающей среды АО "Институт развития электроэнергетики и энергосбережения". В прошлом году был советником министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Напомним, вчера постановлением правительства Мереке Пшембаев был освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям согласно поданному заявлению.
Ранее Данияр Тургамбаев был назначен главой Комитета лесного хозяйства и животного мира.
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21.02.2024, 19:10 16001
Президент Казахстана принял генерального директора "Татнефти"
"Татнефть" реализует стратегический инвестиционный проект в нефтегазохимической отрасли
Фото: Акорда
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Казань. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиля Маганова в ходе встречи представил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву информацию о перспективах реализации совместных проектов в РК, сообщает пресс-служба Акорды.
В частности, компания "Татнефть" реализует стратегический инвестиционный проект в нефтегазохимической отрасли, который направлен на производство бутадиена и его производных в Атырауской области. Компания сотрудничает с "КазМунайГазом" в проекте по разведке и добыче углеводородов на западе Казахстана. Кроме того, "Татнефть" участвует в совместной разработке месторождений твердых полезных ископаемых.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил инициативы "Татнефти" по развитию казахстанской нефтегазовой и горнорудной промышленности и подчеркнул, что эта компания является одним из стратегических партнеров нашей страны в энергетической отрасли.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Казань.
21.02.2024, 18:52 17331
В акимате Алматы появятся два новых управления
Создание новых управлений не предполагает увеличения штатной численности
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Для обеспечения эффективного регулирования в сфере гражданской защиты, мобилизационной подготовки и качественного развития комфортной городской среды в акимате Алматы появятся два новых управления.
Как сообщили в пресс-службе акимата, маслихат города в ходе внеочередной XIV сессии утвердил создание управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки, а также управления развития общественных пространств.
Основная задача первого управления заключается в обеспечении соблюдения стандартов по сейсмической безопасности, управлении рисками землетрясения, организации обучения населения базовым навыкам поведения во время стихийных бедствий, а также координации департаментов по ЧС, полиции, городских служб и организаций по вопросам сейсмобезопасности.
Работа этого управления позволит качественно проводить сейсмоаудит, выработать единую систему мониторинга угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также решить вопросы государственного регулирования в сфере гражданской защиты, мобилизационной подготовки", - отметил руководитель аппарата акима Алматы Бейбут Шаханов.
Он подчеркнул, что по результатам сейсмоаудита, который будет завершен до конца 2024 года, планируется принятие комплекса мер по обеспечению сейсмической безопасности в Алматы.
Управление развития общественных пространств обеспечит координацию работы управлений и районных акиматов города в части соблюдения единых принципов и подходов, разработки концепций модернизации, строительства и благоустройства общественных пространств", - добавил Бейбут Шаханов.
В акимате отметили, что создание новых управлений не предполагает увеличения штатной численности, поскольку они формируются за счет оптимизации других управлений и аппаратов районных акиматов, и не требует выделения дополнительных бюджетных средств.
21.02.2024, 17:51 18421
Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Казань
Фото: Акорда
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Казань. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Казань, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе визита глава государства примет участие в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего", а также проведет ряд встреч", - говорится в сообщении.
Напомним, на церемонию открытия международного турнира "Игры будущего" также прибудут главы Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, представители ряда других государств.
21.02.2024, 14:52 24121
Китай и Астанинский хаб расширяют сотрудничество в рамках развития китайско-центральноазиатской сети академий госуправления
В рамках сотрудничества в этом году запланированы мероприятия, в частности форум по госуправлению, который пройдет в Китае
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алихан Байменов и исполнительный вице-президент Китайской национальной академии госуправления Си Чунтао обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-центре "Казахстан".
Приветствуя делегацию, Алихан Байменов отметил, что Китай активно участвует и поддерживает инициативы хаба.
В свою очередь Си Чунтао отметил, что форум "Традиции цивилизации и путь модернизации", проведенный в ноябре прошлого года в Пекине, и создание в его рамках китайско-центральноазиатской сети академий госуправления стали одним из первых механизмов реализации решений, принятых на саммите лидерами Китая и стран Центральной Азии в Сиане.
Он подчеркнул, что Китайская национальная академия готова укреплять сотрудничество с Астанинским хабом госслужбы и соответствующими институтами. В рамках сотрудничества в этом году запланированы мероприятия, в частности форум по госуправлению, который пройдет в Китае.
Учитывая имеющийся успешный опыт хаба в области создания альянса практиков, было предложено создание альянса практиков среди ответственных за разработку обучающих программ в академиях для регулярного обмена опытом и знаниями по принципу "равный с равным". Наряду с этим было предложено проведение специальных исследований и издание кейс-стади по опыту Китая, а также создание специальной рубрики в журнале хаба для публикации статей ученых стран - участниц сети", - сказано в материале пресс-центра.
Китайская сторона высоко оценила динамику сотрудничества и потенциал платформы хаба в расширении деятельности китайско-центральноазиатской сети академий госуправления в регионе и за ее пределами. Участники встречи также выразили готовность к продолжению сотрудничества по реализации совместных инициатив.
В 2023 году было подписано соглашение по созданию китайско-центральноазиатская сети академий госуправления, в состав которой вошли госучреждения шести стран (Китай, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан), включая хаб. Цель сети - обмен опытом и знаниями в области трансформации госуправления, включая вопросы подготовки и переподготовки кадров", - проинформировали в пресс-центре.
21.02.2024, 13:26 27491
Олжас Сапарбеков стал вице-министром промышленности и строительства
До назначения Сапарбеков руководил Комитетом железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК
Фото: primeminister.kz
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Олжас Сапарбеков назначен вице-министром промышленности и строительства.
Олжас Сапарбеков родился в 1979 году в Актобе. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций, Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова.
В разные годы занимал руководящие должности в коммерческих структурах, работал заместителем директора департамента НПП" Атамекен". Руководил управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области. Два года был заместителем председателя комитетов индустриального развития, транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
До назначения руководил Комитетом железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК.
Ильяс Оспанов, ранее занимавший пост вице-министра промышленности и строительства, уволился в соответствии с поданным заявлением.
21.02.2024, 12:44 29111
Контроль мобильных переводов: Минфин намерен пересмотреть критерии
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Минфин намерен пересмотреть критерии отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.
Об этом написал в ответе на депутатский запрос глава Министерства финансов Нурлан Байбазаров.
По словам министра, если физлицо в течение 3 месяцев получает мобильные переводы от 100 и более граждан на сумму, превышающую 3 МЗП (255 тысяч тенге), эти поступления могут обложить налогом.
Он напомнил, что по статье 35 Предпринимательского кодекса обязательной государственной регистрации в качестве ИП подлежат физические лица, имеющие годовой доход от частного предпринимательства в размере, превышающем 12-кратный минимальный размер заработной платы.
Напомним, в 2024 году МЗП в Казахстане составляет 85 тыс. тенге. Соответственно, без регистрации в качестве ИП могут работать лишь те лица, чей годовой доход не превышает 1 млн 020 тыс. тенге.
На сегодняшний день для ведения и развития бизнеса созданы благоприятные условия. Упрощены порядки налоговых режимов - ставки налога составляют всего от 1% до 4% в зависимости от вида деятельности. Налоговые органы и банковские учреждения создали мобильные приложения, позволяющие в удобном формате представлять декларации", - подчеркнул Байбазаров.
Он добавил, что контрольные меры не затронут добросовестных налогоплательщиков и нацелены только на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности.
То есть физические лица, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях - переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям и по другим жизненным ситуациям", - отметил министр.
Напомним, в депзапросе мажилисмены заявили, что от такого контроля пострадает малый бизнес: "обычные таксисты, швеи, самозанятые, у которых доходы меньше средней зарплаты".
Получается, вы хотите обложить налогами тех, кто еле сводят концы с концами. Но тогда им проще перестать работать и получать социальную помощь от государства", - написали депутаты.
Ранее Байбазаров обещал, что механизм проверки мобильных переводов еще раз пересмотрят. До этого Минфин объяснял необходимость контроля за мобильными переводам тем, что большая часть предпринимателей не отражает свои денежные обороты.
21.02.2024, 12:22 29606
Бижанова утвердили на должность замглавы АФМ
С 2019 года Бижанов руководил департаментом экономических расследований Астаны
Фото: gov.kz
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Кайрат Бижанов назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает Акорда.
С 2019 года Бижанов руководил департаментом экономических расследований Астаны.
До этого в разные годы возглавлял департаменты по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Жамбылской и Актюбинской областям, а также работал на руководящих должностях в органах финансовой полиции, прокуратуры и Верховного суда РК.
С июня 2019 года - руководитель департамента экономических расследований по Атырауской области.
Напомним, главой АФМ 13 февраля был назначен Дмитрий Малахов.
21.02.2024, 11:01 23706
Законопроект по защите женщин и детей от насилия в первом чтении приняли мажилисмены Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские мажилисмены одобрили в первом чтении законопроект по защите прав и законных интересов женщин и детей, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Что предусмотрено в законопроекте:
- пожизненный срок за убийство малолетнего и педофилию;
- уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровью с наказанием в виде штрафа до 200 МРП, либо привлечения к общественным работам до 200 часов, либо ареста до 50 суток; за нанесение побоев - штраф до 80 МРП, либо привлечение к общественным работам до 80 часов, либо арест до 25 суток;
- исключается ограничение свободы за истязание несовершеннолетнего либо лица, находящегося в беспомощном состоянии, нанесение тяжкого и среднего вреда здоровью - с применением только лишения свободы;
- к лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение в отношении несовершеннолетнего либо в сфере семейно-бытовых отношений, по решению суда может быть установлено прохождение психологической помощи в медицинских организациях;
- уполномоченным органам дается возможность реагировать на сообщения в СМИ о фактах насилия;
- вводится уголовная ответственность за доведение до самоубийства в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет и за пропаганду самоубийства в виде штрафа в размере 200 МРП;
- вводятся штрафы за буллинг и кибербуллинг несовершеннолетнего с наказанием в виде штрафа 10 МРП;
- штрафовать будут также за принудительную высадку из автобуса и иного общественного пассажирского транспорта несовершеннолетнего до 16 лет без сопровождения;
- уполномоченным органам разрешат проводить проверки в интернатах для детей всех типов и форм без предварительного уведомления и т.д.
Также в законопроекте предлагаются меры по обеспечению безопасности и защиты детей:
- открытие в каждом районе центров поддержки семьи;
- организация работы мобильных групп по раннему выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- создание контакт-центра 111 для оказания психологической и иной помощи;
- разработка программ помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, буллингу.
Кроме того, предлагается обязательное лицензирование организаций, оказывающих специальные социальные услуги, а также образовательно-оздоровительные услуги для детей.
Дополнено 21.02.2024, 15.15
Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов уточнил, за что будут наказывать по статье "Пропаганда суицида".
Пропаганда суицида - это "синие киты", челленджи, треш-стримы. За это у нас ответственности не было", - рассказал он в кулуарах мажилиса.
Также склонением к суициду могут быть уговоры.
Здесь надо понимать отличия, поэтому эти составы (преступления. - Прим. ред.) мы вводим", - пояснил депутат.
Также в КоАП вводится административная ответственность за высаживание из автобуса ребенка до 14-16 лет. Аймагамбетов напомнил, что были случаи, когда учеников младших классов высаживали в степи и они замерзали.
В Казахстане регулярно происходят шокирующие случаи издевательства над детьми и женщинами, а также инциденты, связанные с травлей и буллингом в школах.
На днях сообщалось, что сын бывшего акима Караганды Уразалинова избил мать.
Ранее в Алматинской области задержали изверга, который связал, избил и порезал ножом четверых детей. Младший мальчик попал в больницу с гематомами и сотрясением.
В Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка, а в Экибастузе мать убила семилетнюю дочь. В Шымкенте мать убила двоих детей и оставила их тела на съемной квартире.
В 2023 году от семейно-бытового насилия в Казахстане погибло 69 женщин и 7 детей. Еще одной из основных причин смертности казахстанской молодежи стал суицид.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?