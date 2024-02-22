Назначен вице-министр экологии и природных ресурсов

Фото: Акорда

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Казань. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиля Маганова в ходе встречи представил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву информацию о перспективах реализации совместных проектов в РК, сообщает пресс-служба - Генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиля Маганова в ходе встречи представил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву информацию о перспективах реализации совместных проектов в РК, сообщает пресс-служба Акорды





В частности, компания "Татнефть" реализует стратегический инвестиционный проект в нефтегазохимической отрасли, который направлен на производство бутадиена и его производных в Атырауской области. Компания сотрудничает с "КазМунайГазом" в проекте по разведке и добыче углеводородов на западе Казахстана. Кроме того, "Татнефть" участвует в совместной разработке месторождений твердых полезных ископаемых.





Касым-Жомарт Токаев высоко оценил инициативы "Татнефти" по развитию казахстанской нефтегазовой и горнорудной промышленности и подчеркнул, что эта компания является одним из стратегических партнеров нашей страны в энергетической отрасли.



