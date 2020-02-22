Назначен вице-министр энергетики РК

Нур-Султан. 21 февраля. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК от 21 февраля 2020 года Кайрат Рахимов назначен на должность вице-министра энергетики Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Кайрат Рахимов родился в 1985 году в городе Темиртау Карагандинской области.

Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза и Сеульский Национальный университет.

Трудовую деятельность начал в 2006 году электромонтером в ТОО "Караганда-Жарык", Караганда.

С 2007 по 2015 годы занимал должности эксперта, главного эксперта, начальника управления в Агентстве по регулированию естественных монополий и в Министерстве энергетики РК.

С 2015 по 2018 годы - заместитель директора департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства энергетики РК.

С июля 2018 года по настоящее время работал директором департамента электроэнергетики Министерства энергетики РК, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

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