Назначен вице-министр энергетики РК

Кайрат Рахимов родился в 1985 году в городе Темиртау Карагандинской области.
Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза и Сеульский Национальный университет.
Трудовую деятельность начал в 2006 году электромонтером в ТОО "Караганда-Жарык", Караганда.
С 2007 по 2015 годы занимал должности эксперта, главного эксперта, начальника управления в Агентстве по регулированию естественных монополий и в Министерстве энергетики РК.
С 2015 по 2018 годы - заместитель директора департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства энергетики РК.
С июля 2018 года по настоящее время работал директором департамента электроэнергетики Министерства энергетики РК, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.
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