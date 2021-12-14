Назначен вице-министр энергетики РК

НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Мигрант" за нарушение правил пребывания в Казахстане к административной ответственности привлечены 162 иностранца, в том числе 151 граждан СНГ и 11 граждан дальнего зарубежья (статья 517 КоАП РК), передает KAZAKHSTAN TODAY.

За пределы республики выдворено 25 иностранцев. За нарушение законодательства по приему иностранцев и лиц без гражданства на работу к административной ответственности привлечено 36 граждан Казахстана (статья 518 КоАП РК), сообщает пресс-служба Департамента полиции на транспорте.

Сотрудники миграционной полиции выявили факт привлечения гражданина Узбекистана 1980 года рождения на работу, не соответствующую должности, указанной в разрешении на привлечение иностранной рабочей силы.

В отношении руководства одной из авиакомпаний страны транспортными полицейскими составлен административный протокол по части 2 статьи 519 КоАП РК и наложено административное взыскание в виде штрафа 700 МРП (2 041 900 тенге).

Также к административной ответственности привлечен и гражданин Узбекистана, на которого составлен административный протокол и наложен штраф в размере 25 МРП.