Назначен вице-министр финансов РК

За грубые нарушения ветлаборатории оштрафовали на 1 млн тенге

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Павлодар. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура города Павлодар выявила грубые нарушения закона при проверке частных ветеринарно-санитарных лабораторий, сообщили в - Прокуратура города Павлодар выявила грубые нарушения закона при проверке частных ветеринарно-санитарных лабораторий, сообщили в пресс-службе ведомства.





В ходе прокурорской проверки установлены более 8 тысяч незаконных исследований мясной и молочной продукции с использованием непригодных приборов, а также нарушались элементарные требования ветеринарного законодательства", - говорится в информации.





За совершение административных правонарушений по статьям 406 (Несоблюдение ветеринарных правил, требований и ветеринарных нормативов) и 419 (Применение средств измерений, не прошедших поверку) КоАП на юридические лица наложены штрафы на сумму около 1 млн тенге.





В настоящее время решается вопрос о приостановлении действия лицензии частной лаборатории.



