Назначен вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК

Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Жанжуменов Талгат Женисович назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.

Жанжуменов родился в 1968 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Вольское высшее военное училище тыла имени Ленинского комсомола, Военную академию тыла и транспорта Вооруженных сил РФ, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Офицер с высшим военно-специальным, оперативно-стратегическим образованием.

Трудовую деятельность начал в 1989 году начальником продовольственной службы танкового полка. В разные годы работал в Военно-воздушных силах РК, Вооруженных силах РФ, Министерстве обороны РК, Республиканской гвардии РК, Совете безопасности РК.

В 2001-2006 годы - заместитель командующего Республиканской гвардией РК.

В 2008-2010 годы - начальник Тыла Вооруженных сил РК.

В 2010-2013 годы - заместитель министра обороны РК.

В 2014-2015 годы - заместитель заведующего Секретариатом Совета безопасности администрации президента РК.

В 2015-2016 годы - заведующий отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности РК.

С октября 2016 года по апрель 2019 года занимал должность заместителя министра обороны РК.

С апреля 2019 года по настоящее время занимал должность первого вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

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