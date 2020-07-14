Назначен вице-министр информации и общественного развития РК

Нур-Султан. 13 июля. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Оралов Асхат Раздыкович назначается на должность вице-министра информации и общественного развития РК, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.

Оралов родился в 1990 году в Павлодарской области.

Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Московский государственный университет международных отношений МИД РФ.

Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом Отдела по работе с молодежными организациями департамента социально-воспитательной работы Евразийского Национального Университета им. Л. Н. Гумилева.

2013-2016 годы - старший специалист отдела Протокола Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева.

С 2014 по 2016 годы - первый заместитель председателя филиала партии "Нур Отан".

2016-2017 годы - и.о. руководителя ГУ "Управление по вопросам молодежной политики Астаны".

2017-2018 годы - руководитель ГУ "Управление по вопросам молодежной политики Астаны".

С января по август 2018 года - директор департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК.

С августа 2018 по апрель 2019 года работал заместителем председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства общественного развития РК.

С апреля 2019 по настоящее время занимал должность заместителя акима Павлодарской области.

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