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Назначен вице-министр информации и общественного развития РК

13.07.2020, 11:59 7318
Назначен вице-министр информации и общественного развития РК
Нур-Султан. 13 июля. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Оралов Асхат Раздыкович назначается на должность вице-министра информации и общественного развития РК, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today. 
 
Оралов родился в 1990 году в Павлодарской области.
 
Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Московский государственный университет международных отношений МИД РФ.
 
Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом Отдела по работе с молодежными организациями департамента социально-воспитательной работы Евразийского Национального Университета им. Л. Н. Гумилева.
 
2013-2016 годы - старший специалист отдела Протокола Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева.
 
С 2014 по 2016 годы - первый заместитель председателя филиала партии "Нур Отан".
 
2016-2017 годы - и.о. руководителя ГУ "Управление по вопросам молодежной политики Астаны".
 
2017-2018 годы - руководитель ГУ "Управление по вопросам молодежной политики Астаны".
 
С января по август 2018 года - директор департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК.
 
С августа 2018 по апрель 2019 года работал заместителем председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства общественного развития РК.
 
С апреля 2019 по настоящее время занимал должность заместителя акима Павлодарской области.
 

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