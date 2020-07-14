Назначен вице-министр информации и общественного развития РК

Оралов родился в 1990 году в Павлодарской области.
Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Московский государственный университет международных отношений МИД РФ.
Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом Отдела по работе с молодежными организациями департамента социально-воспитательной работы Евразийского Национального Университета им. Л. Н. Гумилева.
2013-2016 годы - старший специалист отдела Протокола Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева.
С 2014 по 2016 годы - первый заместитель председателя филиала партии "Нур Отан".
2016-2017 годы - и.о. руководителя ГУ "Управление по вопросам молодежной политики Астаны".
2017-2018 годы - руководитель ГУ "Управление по вопросам молодежной политики Астаны".
С января по август 2018 года - директор департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК.
С августа 2018 по апрель 2019 года работал заместителем председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства общественного развития РК.
С апреля 2019 по настоящее время занимал должность заместителя акима Павлодарской области.
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