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Назначен вице-министр культуры и спорта РК

10.07.2019, 14:21 8074
Нур-Султан. 10 июля Kazakhstan Today - Нуркиса Дауешов назначен вице-министром культуры и спорта РК, передает Kazakhstan Today.
 
Сегодня министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова представила нового вице-министра ведомства. Постановлением правительства РК Нуркиса Дауешов назначен на должность вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Нуркиса Дауешов родился в 1985 году в Западно-Казахстанской области. Выпускник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, магистрант Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. 
 
В разные годы работал артистом филармонии, академического оркестра народных инструментов, преподавателем кафедры "Традиционное музыкальное искусство" Казахской Национальной академии искусств имени Т. Жургенова.
 
В 2011-2013 годы - инспектор в Казахском Государственном академическом оркестре народных инструментов имени Курмангазы.
 
С 2013 года возглавлял Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы.
 
 

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