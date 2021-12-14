Назначен вице-министр культуры и спорта РК

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НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Жарасбаев Серик Маратович назначен на должность вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Серик Жарасбаев родился в 1984 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева, Российский международный олимпийский университет. Специализация - физическая культура и спорт, государственное и местное управление, спортивное администрирование.

В 2006-2007 годы работал тренером-преподавателем по боксу, инструктором-спортсменом детско-юношеской спортивной школы в Петропавловске.

В 2007-2010 - главный специалист, начальник учебно-спортивного отдела управления туризма, физической культуры и спорта Северо-Казахстанской области.

В 2011-2012 годы работал экспертом, главным экспертом Управления научно-методического обеспечения, инновационной технологии и образования Комитета спорта Министерства туризма и спорта РК; заместителем начальника Управления туризма, физической культуры СКО.

В 2012-2014 годы занимал должности начальника Управления летних видов спорта Департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства РК по делам спорта и физической культуры, директора Департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства по делам спорта и физической культуры.

В 2014-2018 годы работал заместителем председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

В 2018-2019 годы занимал должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

2019-2021 годы - заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК. С апреля 2021 года и по настоящее время - первый вице-президент РОО "Казахстанская федерация керлинга, напольного керлинга и петанга".



