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Назначен вице-министр образования и науки РК

30.12.2019, 11:05 10558
Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - Постановлением правительства Республики Казахстан Дауленов Мирас Мухтарович назначен на должность вице-министра образования и науки Республики Казахстан, сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.
 
Мирас Дауленов родился в 1983 году в Восточно-Казахстанской области, в городе Усть-Каменогорске. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова, магистр юриспруденции, доктор (PhD) в области права. 
 
Трудовую деятельность начал в 2003 году. В различные годы работал в частном секторе в качестве юриста. 
 
В августе 2012 года был назначен на должность заведующего Кафедрой международного права и международных отношений АО "Казахский гуманитарно-юридический университет". 
 
С 2015 по 2018 годы - заместитель председателя правления – директор Академии фундаментальных и прикладных исследований имени С. Зиманова университета КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева. 
 
С 2018 по настоящее время - провост - директор Академии правовых и экономических исследований имени С. Зиманова университета КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева. 
 

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