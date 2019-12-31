Назначен вице-министр образования и науки РК

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - Постановлением правительства Республики Казахстан Дауленов Мирас Мухтарович назначен на должность вице-министра образования и науки Республики Казахстан, сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.

Мирас Дауленов родился в 1983 году в Восточно-Казахстанской области, в городе Усть-Каменогорске. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова, магистр юриспруденции, доктор (PhD) в области права.

Трудовую деятельность начал в 2003 году. В различные годы работал в частном секторе в качестве юриста.

В августе 2012 года был назначен на должность заведующего Кафедрой международного права и международных отношений АО "Казахский гуманитарно-юридический университет".

С 2015 по 2018 годы - заместитель председателя правления – директор Академии фундаментальных и прикладных исследований имени С. Зиманова университета КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева.

С 2018 по настоящее время - провост - директор Академии правовых и экономических исследований имени С. Зиманова университета КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева.

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