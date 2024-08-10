09.08.2024, 12:49 70581
Назначен вице-министр труда и социальной защиты населения
Фото: Пресс-служба правительства РК
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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Ертаев Аскарбек назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения, сообщает пресс-служба правительства.
В разные годы Ертаев работал директором департамента стратегического анализа и развития Министерства национальной экономики РК, заведующим сектором аналитического отдела Совета безопасности РК администрации президента РК, заведующим экономическим отделом аппарата правительства РК.
С 10 июля 2023 года занимал должность председателя Комитета по миграции МТСЗН РК.
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09.08.2024, 18:38 50311
В Казахстане вырастут тарифы на электроэнергию
Фото: pixabay.com
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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики разместило на сайте "Открытые НПА" проект приказа об изменениях в предельные тарифы на электрическую энергию. Документ предусматривает повышение тарифов по некоторым группам компаний, реализующих электроэнергию. Он доступен для публичного обсуждения до 23 августа.
В 2024-2025 году вырастут тарифы:
- первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б.Нуржанова) - с 8,05 до 8,27 тенге за кВтч;
- второй группы (Евроазиатская энергетическая корпорация) - с 7,40 до 7,98 тенге;
- девятой группы (АО "Астана-Энергия") - с 8,49 до 9,28 тенге;
- 12-й группы (АО "Алюминий Казахстана") - с 6,05 до 7,87 тенге;
- 18-й группы (ТОО "Степногорская ТЭЦ") - с 22,58 до 28,97 тенге;
- 28-й группы (ТОО "Жанажолская ГТЭС") - с 11,44 до 11,85 тенге;
- 39-й группы (АО "З-Энергоорталык") - с 13,79 до 15,09 тенге;
- 48-й группы (АО "ТНК "Казхром") - с 7,59 до 10,67 тенге.
В перечень добавлены новые компании, их тарифы будут утверждены впервые:
- 56-й группы с тарифом в 43,92 тенге за кВтч;
- 57-й группы с тарифом 56,63 тенге;
- 58-й группы с тарифом в 30,03 тенге;
- 59-й группы с тарифом в 22,56 тенге;
- 60-й группы с тарифом в 3,07 тенге.
В Минэнерго пояснили, что от этих организаций поданы заявки на корректировку предельного тарифа на производство электрической энергии и, соответственно, будут утверждены предельные тарифы на производство электрической энергии.
Корректировка связана с увеличением базовых затрат на производство электрической энергии, независящих от энергопроизводящих организаций, в частности, затраты на топливо, заработную плату и ремонтные работы.
Ожидается, что приказ введут в действие с 1 сентября 2024 года.
Напомним, в Казахстане по итогам июня 2024 года электроэнергия подорожала на 0,2% за месяц и 31,7% за год. Виновной в месячном удорожании стала Западно-Казахстанская область, где тарифы выросли на 7,9%, в то время как в других регионах они остались на уровне предыдущего месяца.
Ранее президент Казахстана заявил, что страна может столкнуться со значительным дефицитом электроэнергии.
09.08.2024, 18:02 51616
Токаев наградил работников строительной отрасли
Группа работников строительной отрасли награждена государственными наградами
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении работников строительной отрасли, сообщает Акорда.
Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в преддверии Дня строителя за плодотворный труд в сфере отечественного строительства, вклад в инфраструктурное развитие страны группа работников отрасли награждена государственными наградами", - говорится в сообщении.
В частности, кавалерами ордена "Парасат" стали 4 человека и ордена "Құрмет" 36 работников строительства, 40 работников награждены орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени, медали "Ерен еңбегі үшін" удостоены 72 строителя.
Ранее президент РК наградил работников металлургии.
09.08.2024, 17:29 54831
Президента Казахстана пригласили в Туркменистан
Казахско-туркменские отношения развиваются успешно и полностью соответствуют уровню стратегического партнерства, заявил Токаев
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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым пригласил его осенью в Туркменистан, сообщает Акорда.
Туркменистан уделяет большое внимание сотрудничеству с Казахстаном. Между нашими странами налажен активный политический диалог, развиваются связи в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, осенью этого года ждем Вас в Туркменистане с официальным визитом и для участия в международном форуме по случаю 300-летия со дня рождения туркменского поэта Махтумкули Фраги", - заявил президент Туркменистана.
Также в ходе встречи главы государств обсудили перспективы развития казахско-туркменского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, нефтегазовой и транспортно-логистической сферах. Отдельное внимание было уделено вопросам расширения культурно-гуманитарных связей.
Казахско-туркменские отношения развиваются успешно и полностью соответствуют уровню стратегического партнерства. Хотел бы выразить Вам благодарность за поддержку и неизменное стремление к упрочению наших многогранных межгосударственных связей. Как я уже сказал, экономическое сотрудничество развивается по восходящей. Правительства работают над доведением объема взаимной торговли до 1 млрд долларов. Для этого у наших стран имеются все возможности. На стадии реализации находится ряд проектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта, логистики и других областях",- подчеркнул глава государства.
Ранее Токаев обозначил задачи для дальнейшего прогресса Центральной Азии.
09.08.2024, 16:02 60486
Президент Казахстана выразил солидарность японскому народу в связи с произошедшим накануне землетрясением
Фумио Кишида сообщил о вынужденном решении перенести сроки своего официального визита в Казахстан
Фото: Акорда
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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Фумио Кишидой выразил солидарность японскому народу в связи с произошедшим накануне землетрясением в стране, сообщает Акорда.
Лидер Казахстана также выразил надежду, что это не повлечет за собой серьезных последствий.
В свою очередь Фумио Кишида с сожалением сообщил о вынужденном решении перенести сроки своего официального визита в Казахстан, в том числе для участия в первом саммите диалога "Центральная Азия + Япония".
Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-японских отношений, а также обменялись мнениями по вопросам межрегионального взаимодействия.
Напомним, в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1.
09.08.2024, 15:19 61916
Почти на 4 млн тенге оштрафовали FlyArystan за неразмещение пассажиров в гостинице
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Почти на 4 млн тенге оштрафовали авиакомпанию FlyArystan за неразмещение пассажиров в гостинице при задержке рейса, сообщает Комитет гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан.
В связи с непредоставлением услуг при задержке рейса по маршруту Алматы - Астана в отношении авиакомпании FlyArystan составлен протокол об административном правонарушении (...) согласно которому на авиакомпанию наложен штраф в размере 1000 МРП", - проинформировали в пресс-службе.
Также подчеркивается, что Комитет гражданской авиации продолжает работу по привлечению к ответственности отечественных и иностранных авиакомпаний за нарушение требований законодательства РК.
Ранее авиакомпания FlyArystan оставила 12-летнюю пассажирку в чужом городе из-за нехватки мест в самолете.
09.08.2024, 13:10 68766
Токаев обозначил задачи для дальнейшего прогресса Центральной Азии
Фото: Акорда
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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялась VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, сообщает Акорда.
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что в текущих непростых геополитических и экономических реалиях крайне важно сохранить высокую динамику развития сотрудничества в регионе. Он обозначил ряд актуальных задач, решение которых будет способствовать дальнейшему прогрессу Центральной Азии.
Актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия. В последние годы в этом направлении достигнуты ощутимые результаты. Планомерно увеличивается объем внутрирегиональной торговли, достигший 11 млрд долларов. Глава государства отметил важность наращивания товарооборота и его доведения до 15 млрд долларов в обозримой перспективе.
Новыми точками роста экономик наших стран могут стать совместные крупные инфраструктурные и транспортные проекты. Хорошие примеры такого взаимовыгодного сотрудничества в регионе уже имеются. Речь идет о Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане, Рогунской ГЭС в Таджикистане, газовых проектах Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, строительстве новых транспортных коридоров и ряде других важных проектов. Приоритетным является развитие сети торгово-логистических и промышленных хабов в приграничных районах. Необходимо подкрепить наше всестороннее партнерство новыми договоренностями в таких перспективных отраслях, как сельское хозяйство, логистика, текстильная и химическая промышленность, строительство", - сказал президент.
По его мнению, большое значение имеет дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала региона, а также принятие комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии.
Особое место здесь отводится таким проектам, как Транскаспийский международный транспортный маршрут, коридор Север - Юг, инициатива "Пояс и путь", в которые в той или иной степени вовлечены все страны Центральной Азии. Благодаря совместным усилиям последовательно наращивается потенциал железнодорожной магистрали Казахстан - Туркменистан - Иран. На сегодня это кратчайший маршрут в страны Персидского залива. Перспективным считаем строительство Трансафганской железной дороги, открывающей доступ на рынки Южной Азии. Казахстан проводит масштабную внутреннюю работу в транспортно-транзитной сфере. До 2030 года наша страна планирует модернизировать 11 тысяч км и построить более 5 тысяч км новых железных дорог", - сообщил глава государства.
Еще одним из ключевых вопросов региональной повестки в выступлении было названо рациональное использование водно-энергетических ресурсов. Президент Казахстана полагает, что требуется выработка новой консолидированной водной политики, основанной на равноправном и справедливом водопользовании, неукоснительном выполнении взаимных обязательств.
В основу многостороннего водного сотрудничества могут лечь инициативы по совместному строительству гидроэнергетических объектов и учреждению Водно-энергетического консорциума для стран Центральной Азии. Актуальными задачами являются цифровизация распределения и учета воды, внедрение технологий космического мониторинга, выстраивание системной научной работы", - подчеркнул глава государства.
По итогам VI Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии президентами подписаны следующие документы:
1. Совместное заявление глав государств Центральной Азии по итогам VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии;
2. Концепция развития региональной кооперации "Центральная Азия - 2040";
3. Решение VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии "О награждении Президента Республики Узбекистан Мирзиёева Шавката Миромоновича Почетным Знаком Глав государств Центральной Азии".
Совместным заявлением глав государств Центральной Азии были одобрены следующие документы:
1. Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2025-2027 годы;
2. План действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии на 2025-2027 годы.
В рамках VI Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии членами официальных делегаций подписаны следующие документы:
1. Меморандум о взаимопонимании по развитию транспортно-логистических центров в государствах Центральной Азии;
2. Коммюнике по итогам первой встречи министров энергетики Центральной Азии;
3. Астанинское коммюнике второй встречи министров транспорта государств Центральной Азии.
09.08.2024, 09:44 79491
Узбекистан направит еще 500 млн кубометров воды Казахстану до конца поливного сезона
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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Узбекистан направит еще 500 млн кубометров воды Казахстану до конца поливного сезона, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
Ранее министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов договорился с Узбекистаном о том, что за полгода в Казахстан по реке Сырдарье будет направлено 3,7 млрд кубометров воды. В итоге узбекская сторона направила указанный объем воды за 4 месяца.
Вся эта работа ведется для того, чтобы обеспечить потребности аграриев в южных регионах РК.
На сегодня наполнение Шардаринского водохранилища составляет 1,5 млрд кубометров, что на порядка 500 млн кубометров больше, чем год назад. Всего в Шардаринское водохранилище прибыло 4 млрд кубометров воды.
В свою очередь из Шардаринского водохранилища в нижнее течение реки Сырдарья направлено 4,5 млрд кубометров воды. Это на 1 млрд кубометров больше, чем год назад. В Кызылкумский канал направлено более 850 млн кубометров воды, а более 590 млн кубометров - в Северное Аральское море.
Благодаря проводимым нашей стороной переговорам и предварительному согласованию с нашими соседями графиков работы Токтогульского водохранилища и водохранилища Бахри-Точик в казахстанскую часть межгосударственного канала "Достық" стабильно прибывает вода. Сейчас по каналу в нашу страну поступает 90 кубометров воды в секунду. Этого достаточно для обеспечения аграриев Туркестанской области поливной водой", - сообщила официальный представитель Минводных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.
08.08.2024, 18:40 85051
Минтранс привлек к ответственности три авиакомпании и четырех пилотов
Работа по проведению внеплановых проверок продолжается
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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством транспорта по итогам проверок, проведенных Авиационной администрацией Казахстана, к административной ответственности привлечены три авиакомпании малой авиации и четыре пилота, сообщает пресс-служба ведомства.
АО "Авиационная администрация Казахстана" во исполнение поручения министра транспорта РК в отношении проверки дельталетов и самолетов Ан-2 проводит внеплановые проверки эксплуатантов гражданских воздушных судов легкой и сверхлегкой авиации.
По итогам проведенных внеплановых проверок выявлены нарушения следующих требований нормативных правовых актов в сфере гражданской авиации при эксплуатации воздушных судов:
- командир воздушного судна осуществлял полеты без действующего свидетельства пилота (зарегистрировано четыре факта);
- другие нарушения, такие как выполнение полетов без судовой и полетной документации, без предоставления в орган обслуживания воздушным движением плана полета и техническое обслуживание ВС без предоставления свидетельства авиационного персонала.
Работа по проведению внеплановых проверок продолжается, в августе запланировано проведение шесть проверок эксплуатантов.
Также в июле было проведено 10 выборочных проверок авиакомпаний. Таким образом, Комитетом гражданской авиации по итогам материалов Авиационной администрации страны на три авиакомпании малой авиации и четырех пилотов наложены 11 штрафов за допущенные нарушения нормативных правовых актов в сфере гражданской авиации РК.
Напомним, 25 июля 2024 года в селе Акши Алакольского района области Жетысу в 17.15 совершил жесткую посадку дельтаплан. Жертв нет. Пострадали два человека.
В конце июня в Мугалжарском районе Актюбинской области, вблизи села Жарык, при выполнении производственных работ произошло крушение дельтаплана. Пилот дельтаплана погиб.
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