Система Orphus

Назначен вице-министр труда и социальной защиты населения РК

01.03.2021 17740
Назначен вице-министр труда и социальной защиты населения РК
Нур-Султан. 1 марта. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Биржанов Ержан Ерикович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.
 
Ержан Биржанов родился в 1979 году в Северо-Казахстанской области. 
 
Трудовую деятельность начал в 1999 году старшим налоговым инспектором сектора местных налогов Налогового комитета по Северо-Казахстанской области. 
 
С 1999 по 2004 годы работал в Налоговом комитете по СКО. 
 
С 2004 по 2014 годы занимал руководящие должности в структуре Министерства финансов РК. 
 
С марта по ноябрь 2014 года - эксперт Отдела социально-экономического мониторинга администрации президента РК. 
 
С ноября 2014 по 2017 год работал директором департамента развития и модернизации Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. 
 
С января по март 2017 год - заместитель председателя правления акционерного общества "Республиканский центр "Казимпэкс". 
 
2017-2018 годы - начальник департамента Комитета национальной безопасности РК. 
 
С 2018 по апрель 2020 года работал директором республиканского государственного предприятия "Государственная техническая служба Комитета национальной безопасности РК". 
 
С апреля 2020 года по настоящее время занимал должность начальника департамента контроля и координации деятельности Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая