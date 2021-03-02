Назначен вице-министр труда и социальной защиты населения РК

Нур-Султан. 1 марта. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Биржанов Ержан Ерикович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.

Ержан Биржанов родился в 1979 году в Северо-Казахстанской области.

Трудовую деятельность начал в 1999 году старшим налоговым инспектором сектора местных налогов Налогового комитета по Северо-Казахстанской области.

С 1999 по 2004 годы работал в Налоговом комитете по СКО.

С 2004 по 2014 годы занимал руководящие должности в структуре Министерства финансов РК.

С марта по ноябрь 2014 года - эксперт Отдела социально-экономического мониторинга администрации президента РК.

С ноября 2014 по 2017 год работал директором департамента развития и модернизации Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

С января по март 2017 год - заместитель председателя правления акционерного общества "Республиканский центр "Казимпэкс".

2017-2018 годы - начальник департамента Комитета национальной безопасности РК.

С 2018 по апрель 2020 года работал директором республиканского государственного предприятия "Государственная техническая служба Комитета национальной безопасности РК".

С апреля 2020 года по настоящее время занимал должность начальника департамента контроля и координации деятельности Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.

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