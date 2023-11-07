Назначен вице-министр туризма и спорта РК

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе расследования ряда уголовных дел

Фото: Акорда

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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем Агентства по противодействию коррупции Асхатом Жумагали дал ряд конкретных поручений по продолжению системной работы по противодействию коррупции и усилению превентивных мер, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем Агентства по противодействию коррупции Асхатом Жумагали дал ряд конкретных поручений по продолжению системной работы по противодействию коррупции и усилению превентивных мер, сообщает Акорда.





Также президенту было доложено о результатах работы Антикоррупционной службы за 10 месяцев текущего года.





За отчетный период в стране зарегистрировано порядка 1500 коррупционных преступлений, изобличено более 1100 лиц, из которых 158 - руководители различного уровня. В суд направлено более 1 тысячи дел, возмещено 282 млрд тенге ущерба", - проинформировали в пресс-службе.





Председатель агентства также сообщил, что с 2022 года обеспечен возврат в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора имущественных активов и денежных средств на сумму порядка 857 млрд тенге.





Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе расследования ряда уголовных дел. Также Асхат Жумагали отчитался о ходе работы по превенции коррупции.





В рамках реализации карты коррупционных рисков осуществляется мониторинг строительства социальных объектов, по которым нарушены сроки сдачи, имеются риски хищений. Установлено 156 таких объектов во всех регионах страны с общим бюджетом 2,44 трлн тенге.



