Назначен новый главный санврач Казахстана

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Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Киясов Ерлан Ансаганович назначен на должность вице-министра здравоохранения РК - плавного государственного санитарного врача РК, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы премьер-министра РК, Ерлан Киясов родился в 1973 году в Алматы.

Окончил Казахский государственный медицинский университет, Центрально-Азиатский университет, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 1990 году санитаром отделения реанимации интенсивной терапии "Больницы Скорой Медицинской помощи г. Алматы".

В 1997-1999 годы - санитарный врач, врач-эпидемиолог Центральной санитарно-эпидемиологической станции на воздушном транспорте РК в Алматы.

С 1999 по 2020 годы работал в структуре медицинского центра Управления делами президента РК - санитарным врачом по общей гигиене в санитарно-эпидемиологической станции, заведующим оперативным отделом, начальником эпидемиологического отдела управления санэпиднадзора, директором РГП "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы", заместителем руководителя.

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