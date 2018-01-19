Назначен внештатный советник главы МДРГО Казахстана

Астана. 19 января. Kazakhstan Today - Назначен внештатный советник министра по делам религий и гражданского общества РК, передает Kazakhstan Today.
"Сулейменов Олжас Серикбайулы назначен внештатным советником министра по делам религий и гражданского общества РК Нурлана Ермекбаева по вопросам молодежной политики", - сообщила пресс-служба МДРГО.
Сулейменов родился в 1990 году в Карагандинской области. Является директором по производству компании CentrAsia Group. Обучался по программе "Болашак" в университете Тонгжи Шанхай, по специальности инженер-строитель.
С 2012 по 2013 годы был президентом международной ассоциации студентов в университете Тонгжи. Основатель молодежной организации казахстанских студентов "Kazakhstan Students Association in China" в городе Сиань.
Работал в международных компаниях Drexler & Partner Construction Group и PMJ Asia Construction Group, генеральным представителем АО "НАТР" в Китае. В 2016-2017 годы занимал должность генерального директора строительной компании SHEBERBUILD.
Лауреат государственной молодежной премии "Дарын", член Ассоциации "Болашак", член Ассоциации молодых лидеров при ООН.
В 2015 году стал победителем конкурса эссе "Много языков - один Мир", организованного ООН. Выступил с трибуны Генеральной ассамблеи ООН с докладом "Вода - источник жизни".
Как пояснили в министерстве, в качестве внештатного советника Сулейменов будет принимать участие в формировании эффективной модели государственной молодежной политики в рамках реализации Концепции государственной молодежной политики до 2020 года "Казахстан-2020: путь в будущее".
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