Назначен внештатный советник акима Алматы по вопросам противодействия коррупции

Алматы. 10 июня. Kazakhstan Today - Внештатным советником акима города Алматы по вопросам противодействия коррупции назначен Александр Братенков, сообщили в департаменте по противодействию коррупции по городу Алматы, передает Kazakhstan Today.

Братенков Александр Иванович родился 30 августа 1959 года.

В 1984 году окончил Казахский педагогический институт по специальности история, в 1995-1997 годах - Институт экономики Колорадского университета в Денвере, США и Национальный институт бизнеса, в городе Хайдарабаде, Индия.

Советник имел опыт работы в сфере образования, службы занятости, медиации.

С 2014 года по настоящее время - директор ОО "Учреждение "Общественный проект".

2009-2014 годы - первый заместитель председателя Алмалинского филиала партии "Нур Отан" Алматы.

2008-2009 годы - руководитель аппарата акима Алмалинского района.

1991-2008 годы - руководитель службы занятости и социальной защиты населения Алмалинского района Алматы.

С декабря 2018 года возглавляет проектный офис "Алматы - адалдык аланы". Миссией проекта является сокращение уровня коррупции, формирование всеобщего неприятия коррупции, повышение доверия граждан к институтам государственной власти.

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