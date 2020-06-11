Система Orphus

Назначен внештатный советник акима Алматы по вопросам противодействия коррупции

10.06.2020, 10:39 14365
Назначен внештатный советник акима Алматы по вопросам противодействия коррупции
Алматы. 10 июня. Kazakhstan Today - Внештатным советником акима города Алматы по вопросам противодействия коррупции назначен Александр Братенков, сообщили в департаменте по противодействию коррупции по городу Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
Братенков Александр Иванович родился 30 августа 1959 года.
 
В 1984 году окончил Казахский педагогический институт по специальности история, в 1995-1997 годах - Институт экономики Колорадского университета в Денвере, США и Национальный институт бизнеса, в городе Хайдарабаде, Индия.
 
Советник имел опыт работы в сфере образования, службы занятости, медиации.
 
С 2014 года по настоящее время - директор ОО "Учреждение "Общественный проект".
 
2009-2014 годы - первый заместитель председателя Алмалинского филиала партии "Нур Отан" Алматы.
 
2008-2009 годы - руководитель аппарата акима Алмалинского района.
 
1991-2008 годы - руководитель службы занятости и социальной защиты населения Алмалинского района Алматы.
 
С декабря 2018 года возглавляет проектный офис "Алматы - адалдык аланы". Миссией проекта является сокращение уровня коррупции, формирование всеобщего неприятия коррупции, повышение доверия граждан к институтам государственной власти.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая