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Назначен временно исполняющий обязанности прокурора Северо-Казахстанской области04.01.2017
Государство  15:08

Петропавловск. 4 января. Kazakhstan Today - Назначен временно исполняющий обязанности прокурора Северо-Казахстанской области, сообщила пресс-служба акима региона.

По информации пресс-службы, приказом генерального прокурора Республики Казахстан временно исполняющим обязанности прокурора Северо-Казахстанской области назначен Ташимбаев Тимур Газизбекович, передает Kazakhstan Today.

Газизбекович окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова по специальности "правоведение".

Трудовую деятельность начал стажером следователя прокуратуры Фрунзенского района Алматы. Работал следователем прокуратуры, помощником прокурора Фрунзенского района Алматы, а также помощником, старшим помощником, заместителем прокурора Илийского района Алматинской области.

В разные годы занимал должности в генеральной прокуратуре Республики Казахстан, а также был прокурором Турксибского и Бостандыкского районов Алматы, заместителем прокурора Астаны.

С 2007 по 2012 годы работал заместителем заведующего отделом по вопросам правоохранительной и судебной системы администрации президента РК. С 2012 года до настоящего назначения работал начальником департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры РК.
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