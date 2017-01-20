Назначен замакима Костанайской области

Костанай. 20 января. Kazakhstan Today - По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан распоряжением акима Костанайской области А. Б. Мухамбетова Мырзалиев Меиржан Иябаевич назначен на должность заместителя акима Костанайской области, сообщила пресс-служба акима.

По информации пресс-служба, Мырзалиев будет курировать вопросы привлечения инвестиций, продвижения экспорта, индустриализации и развития предпринимательства, передает Kazakhstan Today.

Мырзалиев, 1980 года рождения, казах, образование высшее. В 2002 году окончил с отличием Казахский гуманитарно-юридический университет, в 2006 году Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, в 2011 году Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при президенте РК, в 2016 году - Университет Дьюк, США.

Трудовую деятельность начал в 2003 году в акимате Алматы, проработав там до 2008 года на различных должностях - от главного специалиста до начальника отдела. С 2008 года работал в канцелярии премьер-министра на различных должностях - от главного эксперта до заведующего сектором бизнес-среды и инноваций, а затем сектором государственного регулирования канцелярии премьер-министра РК.

Женат, воспитывает двух дочерей. Свободно владеет казахским, русским и английским языками.

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