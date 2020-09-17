Назначен замакима Костанайской области

Акимат Костанайской обл.

Костанай. 16 сентября. Kazakhstan Today - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов представил своего нового заместителям, им стал Виктор Ионенко, передает Kazakhstan Today.

Ранее Виктор Ионенко занимал должность акима Карасуского района, сообщает пресс-служба акимата Костанайской области.

Виктор Ионенко уроженец Костанайской области. Родился 31 октября 1970 года в селе Асенкритовка Тарановского района.

В 1992 году окончил Костанайский сельскохозяйственный институт по специальности "инженер-механик".

Виктор Ионенко займет место экс-заместителя акима области Сергея Карплюка, который ранее был избран депутатом сената парламента Республики Казахстан.

На занимаемой должности Виктор Ионенко будет курировать вопросы транспортной инфраструктуры, реконструкции и ремонта дорог, строительства, архитектуры, природных ресурсов и регулирования природопользования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций местного масштаба, гражданской обороны, в рамках своей компетенции работу подразделений аппарата акима области, управлений акимата области, вопросы развития "зеленой экономики", приграничного сотрудничества по курируемым направлениям.

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