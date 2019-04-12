Назначен заместитель акима Акмолинской области по вопросам сельского хозяйства

Кокшетау. 11 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев ознакомил участников аппаратного совещания с кадровыми перестановками, передает Kazakhstan Today.

"Распоряжением акима области от 10 апреля текущего года по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан Нуркенов Жомарт Жумагалиевич назначен заместителем акима Акмолинской области по вопросам сельского хозяйства", - сообщили в акимате области.

Жомарт Нуркенов, 1974 года рождения, уроженец города Целиноград. Окончил Акмолинский аграрный университет, Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова.

Трудовую деятельность начал в 1996 году ветеринарным врачом. В период с 1998 по 2012 годы работал на различных ответственных должностях в Акмолинской областной территориальной инспекции Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 2012 года работал руководителем управления сельского хозяйства Акмолинской области. Был акимом Атбасарского и Аршалынского районов, руководителем аппарата акима Акмолинской области.

С 2017 года по 2018 года - председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 2018 года работал акимом Буландынского района.

Кроме того, распоряжением акима области от 10 апреля текущего года Бауржан Гайса назначен заместителем руководителя аппарата акима Акмолинской области - управляющим делами.

Бауржан Гайса, 1972 года рождения, уроженец Куйбышевского района Кокчетавской области. Окончил Челябинский государственный агроинженерный университет, Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова, Высшую школу государственной экономики в Кутне (Польша).

Трудовой путь начал в 1989 году с профессии рабочего.

С 1994 по 2013 годы работал в частном секторе.

С 2013 года назначен первым заместителем председателя Кокшетауского городского филиала НДП "Нур-Отан". С 2014 по 2016 годы являлся заместителем председателя Акмолинского областного филиала партии "Нур Отан".

В 2016-2018 годы был секретарем Кокшетауского городского маслихата. С 2018 года работал акимом Коргалжынского района.

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