Назначен заместитель акима Караганды

Караганда. 2 октября. Kazakhstan Today - Халел Акимжанов на новой должности будет курировать вопросы экономики, финансов, промышленности, предпринимательства и привлечения инвестиций, передает Kazakhstan Today.

2 октября, на должность заместителя акима города назначен Халел Акимжанов, сообщает ekaraganda.kz

Халел Акимжанов родился в 1991 году в Карагандинской области. Образование высшее. С отличием окончил МГУ имени Михаила Ломоносова.

С 2015 по 2020 годы работал в АО "СПК "Astana", где прошел путь от ведущего менеджера департамента управления активами, до управляющего директора - члена правления.

До назначения занимал должность председателя правления АО "СПК "Сарыарка".

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