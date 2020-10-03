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Назначен заместитель акима Караганды

02.10.2020 8317
Караганда. 2 октября. Kazakhstan Today - Халел Акимжанов на новой должности будет курировать вопросы экономики, финансов, промышленности, предпринимательства и привлечения инвестиций, передает Kazakhstan Today. 
 
2 октября, на должность заместителя акима города назначен Халел Акимжанов, сообщает ekaraganda.kz.
 
Халел Акимжанов родился в 1991 году в Карагандинской области. Образование высшее. С отличием окончил МГУ имени Михаила Ломоносова. 
 
С 2015 по 2020 годы работал в АО "СПК "Astana", где прошел путь от ведущего менеджера департамента управления активами, до управляющего директора - члена правления.
 
До назначения занимал должность председателя правления АО "СПК "Сарыарка".
 

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