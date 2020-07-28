Нур-Султан. 27 июля. Kazakhstan Today - Назначен заместитель акима Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.

В связи с переходом замакима Алтынбека Кайсагалиева на другую работу назначен заместитель акима Нур-Султана. На онлайн-активе города аким столицы Алтай Кульгинов поблагодарил А. Кайсагалиева за плодотворную работу по решению ряда вопросов долевого строительства, за успешно проведённые противопаводковые мероприятия, развитие общественных пространств и внутридворовых территорий по принципу мастер-плана "Нур-Султан - комфортный город" и за ряд других важных задач", - сообщает пресс-служба акима.

По согласованию с администрацией президента заместителем акима стал 47-летний Нурлан Солтамбеков.

Стаж работы на госслужбе составляет более 20 лет. Специальность - инженер-строитель. Трудовую деятельность начинал с мастера столярного цеха. В разные годы работал на разных позициях в ряде управлений. На протяжении 5 лет проработал в должности заместителя руководителя управления коммунального хозяйства столицы.

В последние годы возглавлял управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана, управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства.

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