Назначен заместитель акима Туркестанской области

Туркестан. 19 марта. Kazakhstan Today - По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан распоряжением акима Туркестанской области У. Шукеева, на должность заместителя акима Туркестанской области назначен Меиржан Мырзалиев, передает Kazakhstan Today.

Меиржан Иябаевич родился 4 сентября 1980 году.

В 2002 году окончил Казахский государственный юридический университет, в 2006 году Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, в 2011 году Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при президенте РК, в 2016 году Университет Дьюк, США - магистр международной политики.

Трудовой стаж: акимат города Алматы - главный специалист управления строительства (2003-2005); руководитель юридического и административного отдела (2005-2007).

Канцелярия премьер-министра РК: главный эксперт отдела индустриально-инновационного развития (2008-2009); заведующий сектором бизнес-среды и инноваций (2009-2011); заведующий сектором государственного регулирования (2011-2013).

Международная финансовая корпорация Всемирного банка (IFC, Вашингтон, США, 2015): опыт по развитию бизнеса в сельском хозяйстве.

Канцелярия премьер-министра РК: советник первого заместителя премьер-министра РК (2016), советник премьер-министра РК (2017).

С января 2017 года занимал должность заместителя акима Костанайской области.

Свободно владеет казахским, русским, английским языками.

Женат, воспитывает 2 сыновей и 2 дочерей.

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