Назначен заместитель акима Жамбылской области

Тараз. 17 июня. Kazakhstan Today - Заместителем акима Жамбылской области по согласованию с администрацией президента РК назначен Алмас Мадиев, передает Kazakhstan Today.

Он будет курировать вопросы предпринимательства и промышленного развития, социальной защиты и занятости населения, охраны труда и природных ресурсов, сообщили в акимате региона.

Напомним, занимавший ранее эту должность Нуржан Календеров был назначен акимом Шуского района.

Алмас Ускенбаевич Мадиев родился в 1972 году в Жамбылской области. Окончил Жамбылский технологический институт легкой и пищевой промышленности по специальности "инженер-экономист", в 2000 году - Международный Казахско-Турецкий университет имени Х.А. Яссауи по специальности "правоведение".

Трудовую деятельность начал в 1994 году преподавателем Жамбылского технологического института. В разные годы работал помощником акима области, ведущим специалистом управления экономики и бюджетного планирования акимата Жамбылской области, заведующим отделом финансов и социальной защиты аппарата акима Жамбылской области, начальником управлений экономики и бюджетного планирования, предпринимательства и промышленности акимата Жамбылской области.

В 2009-2014 годах - финансовый директор, управляющий директор, заместитель председателя правления АО "НК "СПК "Онтустік", директор департамента финансов АО "Инвестиционный фонд Казахстана", председатель правления АО "НК "СПК "Павлодар".

2014-2017 годы - руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы.

С сентября 2017 года по февраль 2019 года - заместитель акима города Алматы, с февраля по июль 2019 года - председатель правления АО СПК "Алматы".

С февраля 2020 по настоящее время - руководитель аппарата акима Жамбылской области.

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