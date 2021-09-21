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Назначен заместитель председателя комитета госдоходов

20.09.2021, 20:29 4996
Назначен заместитель председателя комитета госдоходов
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 20 СЕНТЯБРЯ - Приказом министра финансов РК Бакытжан Слямов назначен заместителем председателя комитета государственных доходов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Бакытжан Слямов родился в 1983 году. В 2006 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "юриспруденция", в 2009 году - Семипалатинский государственный университет имени Шакарима, бакалавр финансов.
 
Трудовую деятельность начал в 2005 году юрисконсультом ТОО "Юридическая фирма "Жеті Жаргы", где прошел путь от юрисконсульта до директора.
 
В октябре 2009 года поступил на государственную службу в аппарат мажилиса на должность помощника депутата, где проработал до января 2014 года.
 
С января 2014 года по апрель 2019 года работал в отделе социально-экономического мониторинга администрации президента РК в должностях эксперта, консультанта, инспектора.
 
С апреля 2019 года до текущего назначения занимал должность директора департамента кадров и внутреннего администрирования комитета государственных доходов Минфина РК.
 

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