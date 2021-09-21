Назначен заместитель председателя комитета госдоходов

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НУР-СУЛТАН. 20 СЕНТЯБРЯ - Приказом министра финансов РК Бакытжан Слямов назначен заместителем председателя комитета государственных доходов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Бакытжан Слямов родился в 1983 году. В 2006 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "юриспруденция", в 2009 году - Семипалатинский государственный университет имени Шакарима, бакалавр финансов.

Трудовую деятельность начал в 2005 году юрисконсультом ТОО "Юридическая фирма "Жеті Жаргы", где прошел путь от юрисконсульта до директора.

В октябре 2009 года поступил на государственную службу в аппарат мажилиса на должность помощника депутата, где проработал до января 2014 года.

С января 2014 года по апрель 2019 года работал в отделе социально-экономического мониторинга администрации президента РК в должностях эксперта, консультанта, инспектора.

С апреля 2019 года до текущего назначения занимал должность директора департамента кадров и внутреннего администрирования комитета государственных доходов Минфина РК.

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