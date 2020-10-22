Назначен заместитель руководителя канцелярии премьер-министра

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Распоряжением премьер-министра Республики Казахстан Биахметов Аскар Сактаганович назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.

Аскар Биахметов родился в 1975 году в Актюбинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Финансы и кредит", КазГЮА по специальности "Юриспруденция", магистратуру НШГП АГУ при президенте РК по специальности "Политология" и университет Дьюка.

В 1993-2004 годы работал в облфинуправлении, ПК "Профилакторий", Налоговом комитете, городском акимате, а также на руководящих позициях в управлениях казначейства и финансов Актюбинской области.

В 2004-2009 годы - начальник департамента казначейства по Акмолинской области.

В 2009-2014 годы - заведующий отделом Конституционного совета РК.

В 2014-2015 годы - директор департамента развития системы государственного управления Министерства национальной экономики РК.

В 2015-2018 годы - заместитель акима Актюбинской области.

В 2019-2020 годы - советник первого заместителя премьер-министра РК.

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