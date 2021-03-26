Назначен заместитель руководителя канцелярии премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Как сообщает пресс-служба главы правительства, распоряжением премьер-министра РК Олжас Жумагулов назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Олжас Жумагулов родился в 1990 году в Алматы. Окончил Американский университет, Лондонскую школу экономики, Королевский колледж Лондона.

С 2013 по 2016 годы работал на различных должностях в Министерстве развития экономики и торговли РК.

С 2016 по 2018 годы работал советником министра, заместителем руководителя территориальной инспекции по Астане МСХ РК.

С февраля по июль 2018 года являлся советником министра по инвестициям и развитию РК.

С 2018 по 2019 годы - советник заместителя премьер-министра РК.

С августа 2019 года - советник премьер-министра РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства