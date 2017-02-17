Талдыкорган. 16 февраля. Kazakhstan Today - Назначен заместитель акима Алматинской области, сообщила пресс-служба акима.

"Распоряжением акима Алматинской области Байжанов Айдарбек Естебекович назначен заместителем акима Алматинской области", - проинформировали в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, распоряжением акима Алматинской области Абдраимов Галымжан Райылович освобожден от должности заместителя акима области в связи с переходом на другую работу.

Байжанов родился в 1964 году. Окончил Алматинский институт народного хозяйства, Казахстанско-Российский университет, по специальностям - экономист, юрист.

В разные годы работал директором ассоциаций "Акжайык", "Жамбыл аяккиім", заместителем управляющего делами аппарата акима Жамбылской области, главным инспектором, директором казенного предприятия Министерства сельского хозяйства РК, заведующим финансово-хозяйственным отделом аппарата акима Алматинской области, главным инспектором управления делами президента РК, заместителем директора, директором Дирекции государственных резиденций, АО "Астана онім", АО "Казахтелеком" в Астане, исполняющим директором АО "КазТрансГаз Аймак".

С февраля 2016 года - заместитель генерального директора АО "КазТрансГаз Аймак".

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