Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
17 февраля 2017
  • 04
  • :
  • 56
Все области
Туман
днем 10º    ночью 3º
17:00
.
Aнонс

Назначен заместитель акима Алматинской области16.02.2017
Государство  21:43

Талдыкорган. 16 февраля. Kazakhstan Today - Назначен заместитель акима Алматинской области, сообщила пресс-служба акима.

"Распоряжением акима Алматинской области Байжанов Айдарбек Естебекович назначен заместителем акима Алматинской области", - проинформировали в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, распоряжением акима Алматинской области Абдраимов Галымжан Райылович освобожден от должности заместителя акима области в связи с переходом на другую работу.

Байжанов родился в 1964 году. Окончил Алматинский институт народного хозяйства, Казахстанско-Российский университет, по специальностям - экономист, юрист.

В разные годы работал директором ассоциаций "Акжайык", "Жамбыл аяккиім", заместителем управляющего делами аппарата акима Жамбылской области, главным инспектором, директором казенного предприятия Министерства сельского хозяйства РК, заведующим финансово-хозяйственным отделом аппарата акима Алматинской области, главным инспектором управления делами президента РК, заместителем директора, директором Дирекции государственных резиденций, АО "Астана онім", АО "Казахтелеком" в Астане, исполняющим директором АО "КазТрансГаз Аймак".

С февраля 2016 года - заместитель генерального директора АО "КазТрансГаз Аймак".
Просмотров: 2562
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   государство
16.02.2017   22:05
Сенат ратифицировал соглашение с ЮНЕСКО о создании в Казахстане гляциологического центра
16.02.2017   21:43
Назначен заместитель акима Алматинской области
16.02.2017   20:08
Назарбаев подписал указ о назначении Тасмагамбетова послом Казахстана в России
16.02.2017   17:43
В 2017 году на размещение социального госзаказа в НПО выделят 1,1 млрд тенге
16.02.2017   11:33
Фото: 24.kz
Минздрав Казахстана объявил конкурс на должность ректора КазНМУ имени С.Асфендиярова
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика