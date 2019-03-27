Назначен заместитель акима Карагандинской области

Караганда. 17 января. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов представил активу региона своего нового заместителя, передает Kazakhstan Today.





"Им стал 36-летний Асхат Аймагамбетов, до этого работавший вице-министром образования и науки РК. Асхат Аймагамбетов в должности заместителя акима области будет курировать вопросы социальной сферы и внутренней политики, сообщили в пресс-службе акима области.





Асхат Аймагамбетов родился в 1982 году в Карагандинской области. Имеет два высших образования по квалификациям "историк, учитель истории", "юриспруденция". Трудовую деятельность начал в 2002 году в КарГУ имени академика Е. Букетова. Возглавлял Лигу молодежи "Ансар". Дважды избирался депутатом Карагандинского городского маслихата в качестве самовыдвиженца.





С 2012 года трудится на государственной службе. Был заместителем акима Нуринского района, руководителем управления образования Карагандинской области. С августа 2017 года по настоящее время работал вице-министром образования и науки, курировал вопросы дошкольного и среднего образования, а также высшего образования и науки.





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