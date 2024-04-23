Назначена председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда

Фото: primeminister.kz

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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве водных ресурсов РК - В Министерстве водных ресурсов РК рассказали , как будут использовать паводковую воду.





Филиал "Казводхоза" по Атырауской области роет 14,5 км дополнительных каналов, чтобы перенаправить паводковую воду из реки Жайык в Каспийское море. Это также позволит уменьшить объем воды, проходящей через город Атырау", - проинформировали в ведомстве.





В Западно-Казахстанской области приступил к сбросу воды из Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы в Камыш-Самарские озера. Вода в эти озера не поступала последние 20 лет.





Впервые с 2000 года на реке Тобол наблюдается многоводие. Крупные водохранилища каскада реки Тобол обеспечили безопасный пропуск паводковых вод и наполнились на 92%, что больше, чем в предыдущие годы. Благодаря этому водохранилища способны на долгий срок обеспечить необходимым количеством воды жителей региона.





Наполнение Астанинского водохранилища позволит в течении года обеспечивать питьевой водой жителей столицы. Прошлогодний объем воды в Астанинском водохранилище не позволял в полной мере обеспечить город питьевой водой, из-за чего приходилось подпитывать водохранилище через Канал им. К. Сатпаева. Процесс был затратным и стоил свыше 2 млрд тенге.





В Акмолинской области на 100% наполнились системы лиманного орошения "Алва" и "Кенбидайк". Также пополнились русла рек Козыкош, Мукыр и Карасу Целиноградского района. В озеро Тенгиз Коргалыжинского заповедника направлено 1,5 млрд кубометров воды.





В Западно-Казахстанской области появилась возможность направить воду в Урало-Кушумскую систему лиманного орошения, которая способна принять около 1 кубокилометра воды из реки Жайык.





Водохранилища Карагандинской области полностью наполнены. Собранная в них вода позволяет полностью удовлетворять потребности экономики региона в течение года.





Впервые за всю историю наблюдений вода, сброшенная с Кенгирского водохранилища области Улытау, поступила через реку Сарысу в озера Кызылординской области. Наблюдается активное наполнение Теликольской системы озер Кызылординской области, что должно оказать благоприятное влияние сельское хозяйство региона.





Приток из трансграничной реки Или в Капчагайское водохранилище Алматинской области обеспечил экологический сток в объеме около 2,3 кубических километров в озеро Балхаш.





В экологических целях вода из Тасоткельского водохранилища Жамбылской области сбрасывается по реке Шу. В начале апреля эта вода пересекла границу Созакского района Туркестанской области. Сброс воды из Тасоткельского водохранилища продлится до 1 мая, за это время по реке Шу в Созакский район должно поступить около 1 млн кубометров воды.





С 10 апреля из каскада водохранилищ реки Ертис осуществляются природоохранные попуски. Это позволит обеспечить необходимой кормовой базой сельское хозяйство Павлодарской области. В общей сложности планируется сбросить из водохранилищ 6,3 млрд кубометров воды.