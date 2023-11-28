Назначена вице-министр науки и высшего образования

Казахстан заинтересован в наращивании товарооборота сельхозпродукции и увеличении экспорта в Китай

Фото: primeminister.kz

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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел переговоры с заместителем премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсяном, находящимся в Астане с рабочим визитом, - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел переговоры с заместителем премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсяном, находящимся в Астане с рабочим визитом, сообщила пресс-служба правительства РК.





В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов межгосударственного взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики, культуры и т.д.





Как отметил Алихан Смаилов, в настоящее время двусторонний товарооборот РК и КНР демонстрирует высокие показатели. В прошлом году он увеличился на 35% и достиг внушительного объема в $24,2 млрд. Динамичный рост продолжается и в текущем году.





За 10 месяцев взаимная торговля выросла еще на 24%. Считаю, что такими темпами мы сможем уже в скором времени достичь цели по увеличению товарооборота до $40 млрд, обозначенной главами двух государств", - сказал премьер-министр.





Он также добавил, что вступивший в силу с 10 ноября безвизовый режим открывает новую главу в казахстанско-китайских отношениях.





Данная мера существенно повлияет на стимулирование бизнес-контактов, упрощение торговли, увеличение взаимных инвестиций и развитие туризма. Это особенно актуально в свете предстоящего Года туризма Казахстана в Китае", - отметил Алихан Смаилов.





Глава правительства подчеркнул важность расширения перечня совместных казахстанско-китайских проектов в области индустриализации и инвестиций, подписания дорожной карты по реализации программы торгово-экономического сотрудничества до 2026 года, а также актуализации соглашения о взаимном освидетельствовании импортно-экспортных товаров.





Уверен, что практические меры, которые будут предусмотрены в этих документах, позволят расширить номенклатуру поставляемых товаров и выведут торговое партнерство на качественно новый уровень", - сказал премьер-министр.





При этом Алихан Смаилов обозначил заинтересованность Казахстана в наращивании товарооборота сельхозпродукции, увеличении экспорта в Китай и реализации совместных проектов переработки в сфере АПК.





Вместе с тем он отметил, что особую важность представляет транзитно-транспортное взаимодействие. Сегодня около 85% товаров из Китая в Европу перевозится именно через Казахстан. В этой связи республика принимает активные меры по увеличению пропускной мощности своей инфраструктуры, чтобы полностью покрыть растущий спрос.





Отдельное внимание премьер-министр уделил вопросу ускорения таможенных процессов. На сегодня таможенные службы двух стран достигли договоренности об увеличении пропускной способности и времени работы автомобильных пунктов пропуска на границе. В частности, пункт пропуска "Нур жолы - Хоргос" начал работать в круглосуточном режиме, остальные автомобильные пункты пропуска перешли на 12-часовой 7-дневный режим работы.





За счет цифровизации и автоматизации процессов сокращено время пересечения границы. Важно продолжить работу в этом направлении", - сказал он.





Алихан Смаилов также отметил важность дальнейшего увеличения количества авиарейсов между странами и реализации крупных проектов в энергетическом секторе. Это в том числе касается расширения пропускной способности нефтепровода Казахстан - Китай, модернизации нефтеперерабатывающего завода в Шымкенте и т.д.





Правительство Казахстана готово развивать полноформатное и взаимовыгодное сотрудничество с Китаем по всем направлениям", - подчеркнул премьер-министр.





В свою очередь заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян отметил, что нынешний год стал очень продуктивным для Казахстана и Китая, и обозначил готовность КНР наращивать сотрудничество по всем взаимовыгодным направлениям.





Китай и Казахстан - близкие соседи, настоящие друзья и партнеры. В настоящее время обе страны находятся на ключевом этапе своего развития и возрождения. На фоне беспрецедентных перемен Китай и Казахстан сталкиваются с более сложными вызовами. Поэтому мы должны в духе сотрудничества усиливать взаимную поддержку по всем ключевым вопросам. Китайская сторона будет, как и прежде, твердо поддерживать Казахстан, а также приложит все усилия, нацеленные на развитие и процветание", - сказал Дин Сюэсян.