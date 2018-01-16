Астана. 16 января. Kazakhstan Today - Заместителем председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК стала Алия Байгенжина. Соответствующий приказ министра финансов был подписан 12 января 2018 года, передает Kazakhstan Today.

Байгенжина родилась 5 мая 1977 года. Окончила Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова по специальности "инженер-экономист" в 1998 году. В 2010 году получила степень магистра государственного и местного управления в Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе Минфина.

До назначения на должность заместителя председателя Комитета казначейства возглавляла департаменты бюджетного планирования и внутреннего администрирования Министерства финансов Республики Казахстан.

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