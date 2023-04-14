Назначены начальники Службы антитеррора и Службы экономической безопасности

По сведениям акимата города Косшы на данном земельном участке будет планироваться строительство школы, в рамках реализации национального проекта "Комфортная школа"

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Прокуратурой города в ходе анализа применения земельного законодательства установлены грубые нарушения со стороны местных исполнительных органов при предоставлении земель для коммерческих целей.По акту прокуратуры города Косшы государству возвращен земельный участок стоимостью 65 млн тенге

"Распоряжением акима Косшынского сельского округа в августе 2016 года Товариществу с ограниченной ответственностью предоставлено право временного возмездного землепользования на земельный участок, площадью 3,2778 гектаров. На основании данного распоряжения между ТОО и Отделом земельных отношений Целиноградского района заключен договор о временном возмездном землепользовании на земельный участок. Сроки аренды неоднократно продлевались. Однако, с 2016 года предприятием не совершено ни единого действия, направленного на использование земельного участка по целевому назначению. А по документам, ТОО якобы намеревалось построить жилой комплекс", - проинформировали в Генпрокуратуре.

Данный земельный участок, кадастровой стоимостью в 65 млн тенге, расположен в центре города Косшы и имеет высокую инвестиционную привлекательность.

"Такой вывод можно сделать только из того, что в 2021 году ТОО продало право аренды другому юридическому лицу за 120 млн тенге. Однако, надзорным органом установлено, что земельный участок предоставлен в нарушение норм статьи 48 Земельного кодекса РК, а именно без проведения торгов (конкурсов, аукционов). По представлению прокуратуры департаментом по управлению земельными ресурсами Акмолинской области внесен иск о признании договоров аренды недействительными", - уточнили в ведомстве.

Сообщается, что решением Специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области от 7 ноября 2022 года исковые требования департамента удовлетворены в полном объеме с возвратом земли государству. Данное решение вступило в законную силу 16 февраля 2023 года.

По сведениям акимата города Косшы на данном земельном участке планируется построить школу, в рамках реализации национального проекта "Комфортная школа". Следует отметить, что в городе Косшы в связи с интенсивным развитием и ростом численности населения из года в год отмечается катастрофическая нехватка школ.

"Работа в данном направлении будет продолжена", - заключили в Генпрокуратуре.





