Назначены начальники Службы антитеррора и Службы экономической безопасности
Сейсембаев Руслан Темиргалиевич назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - начальником Службы антитеррора. Тулеуов Асхат Калмагамбетович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - начальником Службы экономической безопасности", - говорится в сообщении Акорды.
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Государству возвращен земельный участок стоимостью 65 млн тенге
Прокуратурой города в ходе анализа применения земельного законодательства установлены грубые нарушения со стороны местных исполнительных органов при предоставлении земель для коммерческих целей.По акту прокуратуры города Косшы государству возвращен земельный участок стоимостью 65 млн тенге
"Распоряжением акима Косшынского сельского округа в августе 2016 года Товариществу с ограниченной ответственностью предоставлено право временного возмездного землепользования на земельный участок, площадью 3,2778 гектаров. На основании данного распоряжения между ТОО и Отделом земельных отношений Целиноградского района заключен договор о временном возмездном землепользовании на земельный участок. Сроки аренды неоднократно продлевались. Однако, с 2016 года предприятием не совершено ни единого действия, направленного на использование земельного участка по целевому назначению. А по документам, ТОО якобы намеревалось построить жилой комплекс", - проинформировали в Генпрокуратуре.
Данный земельный участок, кадастровой стоимостью в 65 млн тенге, расположен в центре города Косшы и имеет высокую инвестиционную привлекательность.
"Такой вывод можно сделать только из того, что в 2021 году ТОО продало право аренды другому юридическому лицу за 120 млн тенге. Однако, надзорным органом установлено, что земельный участок предоставлен в нарушение норм статьи 48 Земельного кодекса РК, а именно без проведения торгов (конкурсов, аукционов). По представлению прокуратуры департаментом по управлению земельными ресурсами Акмолинской области внесен иск о признании договоров аренды недействительными", - уточнили в ведомстве.
Сообщается, что решением Специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области от 7 ноября 2022 года исковые требования департамента удовлетворены в полном объеме с возвратом земли государству. Данное решение вступило в законную силу 16 февраля 2023 года.
По сведениям акимата города Косшы на данном земельном участке планируется построить школу, в рамках реализации национального проекта "Комфортная школа". Следует отметить, что в городе Косшы в связи с интенсивным развитием и ростом численности населения из года в год отмечается катастрофическая нехватка школ.
"Работа в данном направлении будет продолжена", - заключили в Генпрокуратуре.
Комиссия по демонополизации экономики рассмотрела ситуацию с платными парковками в Астане
Участникам была представлена информация о проекте "Создание, эксплуатация и управление платным парковочным пространством города Астаны", для реализации которого акимат столицы в 2018 году заключил договор ГЧП с компанией ТОО "Парковочное пространство Астаны". По итогам обсуждения уполномоченным госорганам поручено проанализировать данный договор на предмет соблюдения норм законодательства республики, в том числе в части антимонопольного регулирования", - сообщили в пресс-службе правительства.
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Из 19 видов Казахстан полностью обеспечивает потребности жителей по 10, от 80 до 98% - по 6, и от 50 до 68 % - по трем продуктам. В целях максимального снижения импортозависимости сформирован пул потенциальных крупных агропроектов, которые будут реализованы в регионах Казахстана в ближайшие годы", - доложил Жумангарин.
Новые требования к производственному контролю вводят в Казахстане
Производственный контроль ведется за продукцией и эпидемически значимыми объектами, согласно утвержденному Минздравом перечню", - говорится в документе.
- разработку программы производственного контроля;
- осуществление (организацию) лабораторных исследований и замеров;
- контроль за своевременностью и полнотой прохождения медицинских осмотров;
- контроль за наличием документов, подтверждающих безопасность и соответствие продукции;
- оценку факторов риска, анализ выявленных опасностей, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и определение методов контроля безопасности процессов;
- ведение учета и отчетности документации, связанной с осуществлением производственного контроля;
- разработку схемы информирования населения, местных исполнительных органов, государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения об аварийных ситуациях, остановках производства, нарушениях технологических процессов, о связанных с деятельностью объекта массовых (три и более случаев) инфекционных и паразитарных, профессиональных заболеваниях и отравлениях, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;
- контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных программой производственного контроля;
- осуществление (организацию) лабораторных исследований и замеров в соответствии с требованиями документов нормирования.
В случаях внедрения новой технологии, внесения изменений в технологический процесс, рецептуру пищевого продукта, других изменений, влияющих на стабильность санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, программа в обязательном порядке пересматривается", - говорится в документе.
- объекты промышленной и радиационной гигиены;
- объекты производства и оборота пищевой продукции;
- объекты коммунальной гигиены;
- организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь, организации, оказывающие стационарную помощь, организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации, организации медицины катастроф, организации восстановительного лечения и медицинской реабилитации, организации, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход, организации, осуществляющие деятельность в сфере службы крови, организации, осуществляющие деятельность в сфере судебной медицины и патологоанатомической диагностики, организации, осуществляющие фармацевтическую деятельность;
- объекты производства дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств и (или) оказания дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных услуг;
- объекты воспитания и образования детей и подростков, дошкольного воспитания и обучения детей, интернатные организации, оздоровительные объекты;
- объекты по хранению и использованию химических веществ, агрохимикатов и пестицидов;
- транспортные средства по переводке пассажиров (железнодорожный, воздушный).
При выявлении в ходе производственного контроля нарушения, в результате которого пищевая продукция приобрела опасные свойства, предприниматель обязан незамедлительно прекратить процессы изготовления, оборота и утилизации пищевой продукции, обеспечить ее отзыв с объектов внутренней торговли и провести соответствующую экспертизу, после чего организует ее утилизацию или уничтожение", - говорится в правилах.
- приостановить либо прекратить деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг;
- прекратить использование в производстве сырья, материалов, не соответствующих установленным требованиям, отозвать с объектов внутренней торговли и провести экспертизу продукции, использовать такую продукцию в целях, исключающих причинение вреда человеку, или уничтожить ее.
Защита от террористов: более 300 школ проверили в Алматы на предмет безопасности
В состав рабочей группы вошли сотрудники городского отдела АТЦ ДКНБ РК, управления образования при акимате города Алматы, местной полицейской службы и управления по противодействию экстремизму департамента полиции. Проверка проводилась на предмет обеспечения безопасности учащихся в организациях образования, оснащенности системами видеонаблюдения, средствами оповещения персонала и посетителей, тревожными кнопками, охранной сигнализацией и физической охраной", - сообщили в ведомстве.
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