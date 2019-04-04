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Назначены новые заместители акима Кызылординской области

03.04.2019, 21:11 4564
Имандосов Мурат Самуратович
Кызылорда. 3 апреля. Kazakhstan Today - Распоряжением акима области по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан Имандосов Мурат Самуратович назначен заместителем акима Кызылординской области по вопросам производства, инвестиционной политики, предпринимательства и туризма, передает Kazakhstan Today.
 
М. Имандосов родился в 1972 году. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова по специальности "экономист", Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "юрист". Имеет ученую степень кандидата экономических наук.
 
Трудовой путь начал в 1994 году специалистом налоговой инспекции по Казалинскому району. В 1995-2000 годы был инспектором, главным специалистом, начальником отдела, заместителем председателя налоговой инспекции по Казалинскому району. В 2003-2008 годы - председатель Налогового комитета по Шиелийскому району, заместитель председателя Налогового комитета по Кызылординской области, начальник антимонопольного управления Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли РК.
 
В 2008-2011 годы - начальник межрегиональной инспекции Агентства по защите конкуренции РК по Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областям, начальник межрегиональной инспекции по Костанайской и Северо-Казахстанской областям.
 
В 2011-2016 годы - аким Казалинского и Кармакшинского районов, руководитель управления индустриально-инновационного развития Кызылординской области.
 
С апреля 2016 года занимал должность государственного инспектора отдела государственного контроля и регионально-организационной работы администрации президента Республики Казахстан.
 
Кроме того, распоряжением акима Кызылординской области по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан Намаев Бахытжан Билялович назначен заместителем акима области по вопросам развития агропромышленного комплекса.
 
Б. Намаев родился в 1964 году. Окончил Казахский государственный университет имени С. Кирова по специальности "Политическая экономия", Казахский национальный технический университет имени К.Сатпаева по специальности "Проектирование, строительство и эксплуатация нефтегазовых труб и складов". Также окончил аспирантуру Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, имеет ученую степень кандидата экономических наук.
 
Трудовой путь начал в 1985 году ассистентом общетехнического факультета Усть-Каменогорского строительно-дорожного института. После занимал ответственные руководящие должности в частном секторе и в системе национальной компании "КазМунайГаз", должность генерального директора компании "Батумский нефтяной терминал".
 
С марта 2018 года был руководителем управления предпринимательства и туризма Кызылординской области.
 
Также, по данным акимата, 2 апреля коллеги проводили на новые должности заместителей акима области Серика Сулейменова и Серика Кожаниязова и руководителя управления цифровых технологий Кызылординской области Индиру Акжигитову.
 
Аким области Крымбек Кушербаев пожелал коллегам успехов на новой работе и поблагодарил за вклад в развитие региона.
 
Отметим, что заместитель акима Кызылординской области Серик Кожаниязов назначен государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК, а заместитель акима области Серик Сулейменов - председателем Комитета Атомного и энергетического контроля и надзора Министерства энергетики РК. 
 
За особый вклад в социально-экономическое развитие региона Серик Кожаниязов, Серик Сулейменов и Индира Акжигитова награждены почетными грамотами Кызылординской области, сообщает официальный портал акимата Кызылординской области.
 

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