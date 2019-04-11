Назначены председатели комитетов по делам гражданского общества и религий МИОР РК

Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - Приказом министра информации и общественного развития РК назначены Галимова Алия Кайратовна на должность председателя Комитета по делам гражданского общества и Нукежанов Ержан Болатканович на должность председателя Комитета по делам религий, сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.

А. Галимова родилась в 1970 году в городе Павлодар. Окончила Казахский государственный университет имени аль-Фараби. В разные годы работала преподавателем в Казахско-Германском техническом бизнес-колледже, Павлодарском государственном институте, Евразийском национальном университете имени Л. Гумилева. В 2003-2010 годы работала в структуре администрации президента РК: главным экспертом, заведующим сектором, заместителем заведующего Отделом внутренней политики. В 2010-2012 годы работала заместителем акима Павлодарской области. В 2012-2015 годы являлась ответственным секретарем Министерства образования и науки РК. В 2016 году была советником Первого заместителя председателя партии "Нур Отан". С ноября 2016 года занимала должность председателя Комитета по делам гражданского общества.

Е. Нукежанов родился в 1981 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби. Трудовую деятельность начал в 2002 году редактором-ведущим информационно-аналитической службы ЗАО "Республиканская корпорация "Телевидение и радио Казахстана". В 2002-2009 годы работал в Международном институте современной политики, Агентстве "Хабар", ОО "Республиканская политическая партия "Нур Отан", Министерстве культуры и информации РК. В 2009-2016 годы - эксперт, консультант, заведующий сектором пресс-службы президента РК. В 2016-2018 годы занимал должность заместителя руководителя аппарата мажилиса парламента РК. С июня 2018 года работал председателем Комитета информации.

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