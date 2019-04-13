Назначены прокуроры Атырауской и Кызылординской области

Нур-Султан. 12 апреля. Kazakhstan Today - По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора Гизата Нурдаулетова от 10 апреля текущего года прокурорами Атырауской области назначен Халидулла Дауешов, Кызылординской области - Нурлан Бижанов, передает Kazakhstan Today.

Дауешов родился в 1964 году.

Работу в органах прокуратуры начал в 1991 году стажером прокуратуры города Гурьева Гурьевской области.

В разные годы службы был помощником прокурора Атырау, прокурором отдела, старшим прокурором отдела, начальником отдела прокуратуры Атырауской области, старшим прокурором Департамента Генеральной прокуратуры.

В 2002-2016 годы последовательно занимал должности прокурора города Уральск Западно-Казахстанской области, Жылыойского и Макатского районов Атырауской области, Атырау, заместителя прокурора Жамбылской и Западно-Казахстанской областей.

С июня 2016 года - прокурор Кызылординской области.

Стаж в органах прокуратуры свыше 27 лет.

Классный чин - старший советник юстиции.

Награжден орденом "Данк" II степени, а также Грамотой Президиума Верховного Совета СССР - Воину интернационалисту и другими боевыми медалями.

Бижанов родился в 1976 году.

Службу в органах прокуратуры начал в 1997 году с должности помощника прокурора Аральского района Кызылординской области.

Имеет большой опыт работы, в т.ч. на руководящих должностях. Был начальником отдела прокуратуры Кызылординской области, начальником Управления прокуратуры Жамбылской области, прокурором Сырдарьинского района и города Кызылорда, заместителем прокурора Кызылординской и Восточно-Казахстанской областей.

С сентября 2017 года занимал должность заместителя руководителя аппарата генерального прокурора Республики Казахстан.

Стаж в органах прокуратуры свыше 21 года.

Классный чин - старший советник юстиции.

Награжден медалью "Жауынгерлік ерлігі ушін".

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