Система Orphus

Назначены прокуроры Атырауской и Кызылординской области

12.04.2019, 09:45 6832
Нур-Султан. 12 апреля. Kazakhstan Today - По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора Гизата Нурдаулетова от 10 апреля текущего года прокурорами Атырауской области назначен Халидулла Дауешов, Кызылординской области - Нурлан Бижанов, передает Kazakhstan Today.
 
Дауешов родился в 1964 году.
 
Работу в органах прокуратуры начал в 1991 году стажером прокуратуры города Гурьева Гурьевской области.
 
В разные годы службы был помощником прокурора Атырау, прокурором отдела, старшим прокурором отдела, начальником отдела прокуратуры Атырауской области, старшим прокурором Департамента Генеральной прокуратуры.
 
В 2002-2016 годы последовательно занимал должности прокурора города Уральск Западно-Казахстанской области, Жылыойского и Макатского районов Атырауской области, Атырау, заместителя прокурора Жамбылской и Западно-Казахстанской областей.
 
С июня 2016 года - прокурор Кызылординской области.
 
Стаж в органах прокуратуры свыше 27 лет.
 
Классный чин - старший советник юстиции.
 
Награжден орденом "Данк" II степени, а также Грамотой Президиума Верховного Совета СССР - Воину интернационалисту и другими боевыми медалями.
 
Бижанов родился в 1976 году.
 
Службу в органах прокуратуры начал в 1997 году с должности помощника прокурора Аральского района Кызылординской области.
 
Имеет большой опыт работы, в т.ч. на руководящих должностях. Был начальником отдела прокуратуры Кызылординской области, начальником Управления прокуратуры Жамбылской области, прокурором Сырдарьинского района и города Кызылорда, заместителем прокурора Кызылординской и Восточно-Казахстанской областей.
 
С сентября 2017 года занимал должность заместителя руководителя аппарата генерального прокурора Республики Казахстан.
 
Стаж в органах прокуратуры свыше 21 года.
 
Классный чин - старший советник юстиции.
 
Награжден медалью "Жауынгерлік ерлігі ушін".
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая