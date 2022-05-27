Назначены руководители служб центрального аппарата МВД и областного звена полиции

НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Руководство МВД изучило кандидатов на должности руководителей служб центрального аппарата и областного звена полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Каждый из представленных кандидатов рассматривался отдельно. Это новый формат кадровых назначений МВД, сообщает Polisia.kz.
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов и его заместители, а также руководители заинтересованных служб обсудили достижения в служебной деятельности, профессионализм и личные качества кандидатов.
Переговорив с каждым из них, глава МВД напомнил о требованиях к ним и обязанностях руководителей служб ведомства и его подразделений.
По результатам рассмотрения кандидатур и собеседования приказом министра внутренних дел назначены:
- на должность начальника департамента криминальной полиции МВД Айдос Рысбаев;
- на должность начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Хаджи-Гали Имажанов;
- на должность заместителя начальника департамента кадровой политики МВД Шынгыс Алекешев;
- на должность заместителя председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Дамир Тайжанов;
- на должность заместителя начальника департамента полиции Павлодарской области Рустем Тунгышбаев.