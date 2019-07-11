Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Назначены секретарь партии "Nur Otan" и гендиректор холдинга "Nur Media", сообщил в Twitter первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек, передает Kazakhstan Today.

"Елбасы поставил задачу по усилению "обратной связи" и реагированию на запросы общества. Необходимо принципиально новое видение эффективной коммуникации с населением. В этой связи по согласованию с Лидером партии секретарем "Nur Otan" назначен Алібек Алденей", – написал он.

Кроме того, он отметил, что Елбасы также поставил задачу по переформатированию работы холдинга Nur Media. "Необxодимо перестроить работу партийныx ресурсов с акцентом на "новые" медиа. В этой связи Болат Кальянбеков назначен гендиректором холдинга. Желаю успехов в достижении поставленных целей", – сообщил Байбек.

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