Назначены вице-министры энергетики РК

Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - Постановлением правительства Республики Казахстан Карагаев Жумабай Габбасович назначен на должность вице-министра энергетики Республики Казахстан, сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.

Жумабай Карагаев родился в 1971 году в Атырауской области. Выпускник московского университета имени Губкина по специальности "Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений", кандидат технических наук.

Ж. Карагаев имеет 19-летний трудовой стаж на государственной службе и в частном секторе. В разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Атырау.

Работал заместителем акима города Атырау. Занимал должность руководителя управления государственных закупок Атырауской области, руководителя управления энергетики и ЖКХ Атырауской области. Занимал должность акима Макатского района Атырауской области.

С сентября текущего года работал заместителем акима Атырауской области.

Кроме того, постановлением правительства Республики Казахстан Журебеков Мурат Утемисович назначен на должность первого вице-министра энергетики Республики Казахстан.

Мурат Журебеков родился в 1978 году в Актюбинской области. Окончил Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова, Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП), университет "Strathclyde" (Шотландия), Гарвардскую школу бизнеса по специальности "Программа для руководящих работников" (США).

В 2001-2002 годы - главный специалист по контролю бюджета департамента по Карачаганакскому проекту ЗАО "КазТрансГаз".

В 2002-2004 годы - менеджер департамента экономики и бюджетного планирования ЗАО "Интергаз Центральная Азия".

В 2004-2005 годы - специалист при технической группе Полномочного органа в компании "Аджип ККО", город Лондон.

В 2005-2010 годы - заместитель директора департамента Северо-Каспийского проекта АО НК "КазМунайГаз".

В 2010-2017 годы работал в ТОО "PSA". Занимал должности директора департамента по мониторингу контрактов и маркетингу; управляющего директора по развитию бизнеса и местного содержания; управляющего директора по экономике, финансам, аудиту и бюджету.

В 2017-2019 годы - генеральный директор ТОО "PSA" (полномочный орган правительства РК в нефтегазовых проектах по СРП).

С июля 2019 года занимал должность вице-министра энергетики РК.

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