Назначены вице-министры цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК

Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - Постановлением правительства Республики Казахстан Нургужин Марат Рахмалиевич назначен на должность вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности и освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.

Марат Нургужин родился 30 июня 1957 года. Окончил Московское высшее техническое училище имени Н. Баумана. Трудовую деятельность начал в 1980 году. В разные годы работал в Карагандинском политехническом институте, Карагандинском государственном техническом университете, Министерстве образования и науки, АО "Национальный научно-технологический холдинг "Самгау", АО "Национальная компания "Казакстан Гарыш Сапары". В 2016-2019 годы - вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности.

Постановлением правительства Республики Казахстан Туяков Дарын Шылбынович назначен на должность вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности и освобожден от ранее занимаемой должности.

Дарын Туяков родился 25 мая 1969 года в Алматинской области. Окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище противовоздушной обороны имени Ю. Андропова, Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Международную академию бизнеса. Трудовую деятельность начал в 1990 году. Работал заместителем командира отдельной радиолокационной роты Радиотехнических войск противовоздушной обороны, ведущим консультантом Министерства юстиции РК. С 2002 по 2018 годы работал на различных должностях в АО "Казахтелеком" - от начальника юридического отдела до главного директора, руководителя Аппарата, члена правления. В 2018-2019 годы - вице-министр информации и коммуникаций.

Постановлением правительства Республики Казахстан Оспанов Аблайхан Есенович назначен на должность вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.

Аблайхан Оспанов родился 16 июня 1986 года в Алматы. Окончил Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева, Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова. В разные годы работал в Республиканском штабе молодежных трудовых отрядов "Жасыл Ел", различных коммерческих организациях, АО "Национальные информационные технологии", Министерствах внутренних дел, связи и информации, транспорта и коммуникаций, по инвестициям и развитию, Агентстве РК по связи и информации, приемной центрального аппарата партии "Нур Отан", АО "Центр развития города Алматы". В 2017-2019 годы был председателем правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Постановлением правительства Республики Казахстан Оразбек Асхат Елубайулы назначен на должность вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.

Асхат Оразбек родился 13 апреля 1976 года в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова. Трудовую деятельность начал в 1995 году инженером лаборатории Института прикладной математики Министерства образования и науки РК. В разные годы работал заведующим сектора отдела по защите государственных секретов и информатизации администрации президента РК, занимал руководящие должности в АО "Национальные информационные технологии", "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", АО "КазТрансОйл", АО "Транстелеком". С февраля 2017 года - вице-президент Ассоциации развития блокчейна и криптотехнологий в РК.

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