Назначены заместители председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК

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Распоряжениями главы государства:
Утенов Аркен Хамитович назначен заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, он освобожден от должности ответственного секретаря Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
Мадиев Жаслан Хасенович назначен заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
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