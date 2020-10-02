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Назначены заместители председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК

01.10.2020 9343
Назначены заместители председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК
Фото: https://www.zakon.kz/
Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - Назначены заместители председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, передает Kazakhstan Today.
 
Распоряжениями главы государства:
 
Утенов Аркен Хамитович назначен заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, он освобожден от должности ответственного секретаря Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
 
Мадиев Жаслан Хасенович назначен заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
 

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