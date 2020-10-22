Назначены заместители председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителей председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК, передает Kazakhstan Today.

Распоряжениями главы государства Рустам Ахметов назначен первым заместителем председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, Марат Омаров и Болат Самбетов - заместителями председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе Акорды.

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