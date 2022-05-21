Назначены заместители председателя правления АО "НК "КазМунайГаз"

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НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - В национальной компании "КазМунайГаз" назначены заместители председателя правления, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Заместителем председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" по переработке нефти и нефтехимии назначен Арман Кайрденов. Он будет курировать вопросы переработки нефти, деятельности нефтеперерабатывающих заводов и развития нефтехимии, сообщает пресс-служба компании

Кайрденов окончил Казахский химико-технологический институт по специальности "Химическая технология углеродных материалов". В 2003 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ по специальности "Нефтяной и газовый бизнес".

Трудовой путь Арман Кайрденов начал на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, прошел путь от оператора технологической установки до руководителя завода.

С 2006 по 2008 годы работал в АО "НК "КазМунайГаз" главным менеджером департамента нефтехимии и заместителем директора департамента нефтепереработки.

С 2008 по 2012 годы - заместитель генерального директора, генеральный директор Rompetrol Rafinare S. A., (Румыния).

С 2012 по 2013 годы - генеральный директор ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод".

С 2013 по 2018 годы работал в компаниях АО "СЭЗ Атырау", The Rompetrol Group Corporate Center S.R.L., АО "КазМунайГаз - Переработка и Маркетинг".

С 2019 по 2021 годы занимал должности директора департамента технического развития, управляющего директора по переработке нефти, директора департамента по переработке нефти и нефтехимии АО "НК "КазМунайГаз".

С июля 2021 года - генеральный директор ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод".

На должность заместителя председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" по транспортировке нефти, международным проектам и строительству газопровода "Сарыарка" назначен Булат Закиров.

Закиров окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Международные валютно-финансовые отношения" и Университет г. Данди (Шотландия) по специальности "Экономика нефти и газа".

С 1999 по 2009 годы работал в АО "КазТрансОйл" специалистом департамента стратегического планирования, менеджером департамента управления проектами, главным менеджером, заместителем директора, а затем директором департамента транспортной логистики, директором департамента перспективного развития, заместителем генерального директора по развитию.

С 2009 по 2011 годы - заместитель генерального директора, генеральный директор ТОО "КМГ-Транскаспий".

С 2012 по 2016 годы занимал должности советника генерального директора, управляющего директора по производству, заместителя генерального директора по развитию и управляющего директора по активам АО "КазТрансОйл".

С 2016 по 2018 годы - советник генерального директора ТОО "KMG Systems & Services".

С 2018 года - директор департамента транспортировки нефти, начальник управления транспортировки нефти АО "НК "КазМунайГаз".

Заместителем председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" назначен Василий Лавренов. В периметр его обязанностей будут входить юридические аспекты деятельности компании.

Лавренов в 2000 году окончил Казахскую государственную юридическую академию, в 2004 году окончил Школу права университета Дюка (Япония).

Трудовую деятельность начал в 1999 году помощником юриста в ТОО "Юридическое агентство "Титул". Затем работал юристом в ТОО "Юридическая фирма Grata".

С 2001 по 2002 годы работал юрисконсультом юридического департамента в АО "НАК "Казатомпром".

С 2002 по 2005 годы - партнер в ТОО "Юридическая фирма Grata".

С 2005 по 2007 годы работал начальником юридической службы, главным консультантом по правовым вопросам казахстанского филиала Bateman Kazakhstan Oil and Gas Company B.V.

С 2007 по 2008 годы - директор юридической службы нефтесервисной компании ЗАО "Интегра Менеджмент" (представительство в РК).

С 2008 по 2017 годы - директор юридического департамента, генеральный консультант группы компаний Eastcomtrans.

С 2019 по 2022 годы - старший партнер, консультант Greenline Services Ltd в Будапеште.