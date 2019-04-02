Названы сроки введения всеобщего декларирования для разных категорий казахстанцев

Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК назвали предполагаемые сроки введения всеобщего декларирования доходов для разных категорий казахстанцев, передает Kazakhstan Today.

На первом этапе, с 1 января 2021 года, предлагается начать декларирование с государственных служащих и их супругов, а также лиц, приравненных к ним и их супругов. На втором этапе, с 1 января 2023 года, - работники государственных предприятий (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и так долее) и их супруги. На третьем этапе, с 1 января 2024 года, - руководители и учредители юридических лиц и их супруги, индивидуальные предприниматели и их супруги. На четвертом этапе, с 1 января 2025 года, - оставшиеся категории населения", - сообщила пресс-служба Комитета.

Соответствующее предложение по поэтапному внедрению всеобщего декларирования Минфин внес в правительство РК. При этом итоги каждого этапа "будут анализироваться, выявляться проблемные вопросы и приниматься меры по совершенствованию законодательства, методологии и информационных систем".

В ведомстве отметили, что действующим законодательством предусмотрено внедрение всеобщего декларирования для граждан РК с 1 января 2020 года.

В этой связи ведется работа по подготовке законодательной базы, информационных систем, актуализации баз данных уполномоченных органов, проведению пилотов в регионах. Результаты пилота в Осакаровском районе Карагандинской области выявили проблемные вопросы, решение которых требует дополнительного времени", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время готовятся поправки в законодательство РК по поэтапному введению всеобщего декларирования. Они будут внесены на рассмотрение в парламент РК в установленном порядке.

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