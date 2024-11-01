Не принимающие в штат инвалидов работодатели будут выплачивать компенсации в бюджет

Мера рассматривается в целях повышения социальной ответственности бизнеса и стимулирования работодателей принимать на работу лиц с инвалидностью

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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Уровень занятости людей с ограниченными возможностями в стране составляет 28%, тогда как в странах ОЭСР этот показатель не ниже 60-70%. Многие предприятия не соблюдают квоту по приему на работу лиц с инвалидностью и не обеспечивают безопасности труда. Об этом на площадке СЦК - Уровень занятости людей с ограниченными возможностями в стране составляет 28%, тогда как в странах ОЭСР этот показатель не ниже 60-70%. Многие предприятия не соблюдают квоту по приему на работу лиц с инвалидностью и не обеспечивают безопасности труда. Об этом на площадке СЦК сообщил вице-министр труда и социальной защиты РК Аскарбек Ертаев.





Как рассказал вице-министр труда, в Казахстане профессиональная трудовая реабилитация, которая включает восстановление трудоспособности, трудоустройство или обучение новой профессии, развивается медленно. Барьеры для трудоустройства включают отсутствие адаптированных рабочих мест, недостаточное образование и опыт, низкую заработную плату.





В рамках выработки мер по трудоустройству ЛСИ будет пересмотрена нормативная правовая база по регламентации, соблюдению и защите трудовых прав лиц с инвалидностью. В целях повышения социальной ответственности бизнеса и стимулирования работодателей для обеспечения занятости ЛСИ предусматривается внедрение механизма компенсационных выплат в бюджет работодателями, не выполняющими квоту по трудоустройству лиц с инвалидностью", - сообщил спикер.





Он также рассказал, что Министерством труда совместно с Министерством промышленности и строительства предусматривается передача компетенции по осуществлению надзора за инклюзивностью проектной документации, в том числе на предмет доступности объектов для маломобильных групп населения, включая лиц с инвалидностью, местным исполнительным органам.





По словам вице-министра, в Казахстане проживают более 732 тыс. лиц с инвалидностью. Доля детского населения - 15%, лиц старше 18 лет - 85%, в том числе трудоспособного возраста - 57%, пенсионеров - 27%. Ежегодно расходы на поддержку ЛСИ составляют около 11% от бюджетных расходов на социальную помощь и социальное обеспечение. На выплату социальных пособий по инвалидности в 2024 году из государственного бюджета выделено 624 млрд тенге.