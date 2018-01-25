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Некоторые услуги архивов в Казахстане станут платными24.01.2018
  • Фото: kapital.kz
Государство  14:09

Астана. 24 января. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса парламента РК сегодня на пленарном заседании одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам архивного дела, передает Kazakhstan Today.

В частности, депутаты внесли поправки по предоставлению права госархивам оказывать услуги на платной основе и зачислению получаемых доходов на счета госархивов, сообщили в пресс-службе мажилиса.

Законопроект также дополнен пунктом о внесении изменения в закон "О Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы" с целью формирования состава соответствующей комиссии на должностном уровне.

Как отметили в пресс-службе, в целом нововведения уточняют перечень услуг, оказываемых госархивами, и закрепляют обязательства по упорядочению архивных документов банкротными управляющими. Законопроектом определяется компетенция уполномоченного органа в сфере архивного дела и документации на утверждение нормативных правовых актов по вопросам электронного документооборота и электронного архива.

"В целях упорядочения и контроля исполнения запросов физических и юридических лиц, а также сокращения анонимных обращений вводится обязательное указание физлицами ИИН, юрлицами - бизнес-идентификационных номеров", - проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, мажилис одобрил законопроект о ратификации Договора Казахстана с Вьетнамом о выдаче.

Также депутаты мажилиса взяли в работу проект закона с сопутствующими поправками о Совете безопасности Республики Казахстан, заключили в пресс-службе.
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Фото: kapital.kz
Некоторые услуги архивов в Казахстане станут платными
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